Dayana Amigo confesó que le ofrecieron candidatearse para Reina de Viña como Titi Larraín: “Habría sido la raja”

La actriz Dayana Amigo, más conocida por su interpretación de Titi Larraín en la comedia “Casado con hijos”, y en una entrevista con la revista Sarah, se confesó sobre los inicios en la piel del personaje con el que se ganó el cariño de la gente.

Amigo se sinceró sobre los inicios en la comedia: “Era difícil ponerse en ese sitio y saber que el resultado final tenía que ser gracioso y hacer reír a la gente. Fue duro, lo pasé mal al principio. En la universidad siempre hacía personajes intensos, dramáticos y es lo que más me gusta”, señaló.

La actriz contó que tenía prejuicios con la gente que hacía reír, ya que muchos afirmaban que esto era fácil de lograr. “Te meten en la cabeza que es light, que es fácil, que si haces comedia eres comediante, te separan nuevamente y yo no quería separarme de nada, quería actuar en todo”, aseguró la actriz.

“No quería empezar mi carrera siendo la rubia tonta”

“Además, el personaje era la rubia tonta y no quería empezar mi carrera siendo la rubia tonta (...) En el mismo trabajo me di cuenta de que ser la rubia tonta era lo más difícil que me estaba pasando en la vida, y me estaba pasando súper chica. Ahí entendí la complejidad de la comedia, y lo que es comprometerse con un personaje”, contó.

Dayana aseguró que interpretar a Titi Larraín fue muy difícil para ella, “estaba perdida, me iba llorando a mi casa (...) Ha sido el personaje más complejo hasta hoy”.

“Tuve que sacarme muchas capas de encima, mucha cabeza, entregarme en cuerpo y alma. Hacer comedia es arrojarse sin ningún pudor, y tuve que comerme todos mis prejuicios”, señaló.

El personaje terminó siendo un éxito y recibió muchas ofertas de todas partes, pero ella desistió ya que sólo quería dedicarse a la actuación. “Traté de no ir a ningún programa, no animar la disco, y no hacer nada más de humor hasta que me llamaran de algo distinto”, reveló.

“Todas las primeras llamadas eran para hacer comedia, para ser reina del Festival de Viña como Titi. Habría sido la raja, pero era una cosa por otra. Y lo primero que hice después de “Casado con hijos” fue en Chilevisión, un personaje que lo pasaba súper mal con el pelo oscuro”, afirmó Dayana Amigo.