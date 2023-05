Joven que trabajó de princesa en Disney revela oscuros secretos del “lugar más feliz de la Tierra”

Muchos son los países que se sueñan conocer, pero no hay uno que iguale la alegría y la ilusión de ir al parque de Disney World en Orlando, Florida (EE.UU.) el parque mágico de Mickey Mouse y todos los personajes de la famosa marca.

Pero los príncipes, las princesas, los personajes como Mickey y Minie, las atracciones, los castillos, esa magia maravillosa que todo niño sueña con conocer también tiene su lado oscuro .

La exempleada de Disney World, Hunter Haag, reveló los “secretos oscuros” de trabajar en el “lugar más feliz de la Tierra” como princesa, donde interpretó a Rapunzel y a Bella desde el 2016 hasta el 2021.

Lo hizo a través de un video en la red social TikTok, donde explicó que una de las cosas negativas de ser una princesa, es tener que ser ‘perfecta’.

“Siento que puede ser realmente difícil trabajar en Disney como princesa cuando tienes que estar feliz el 100% del tiempo, porque nunca puedes darte la gracia de estar molesta”, dijo en un video, reseñó el portal Upsocl.

Para ser princesa hay que ser perfecta

Destacó que no es un trabajo que puedes contárselo a quien quiera. “Es un trabajo súper emocionante, pero si alguien pregunta a qué te dedicas, diría algo como: ‘Oh, trabajo en mercadería en Adventureland’”, señaló, además de tener que pensar antes de publicar en las redes sociales.

“También debes tener mucho cuidado con lo que pones en línea en lo que respecta a las imágenes y asegurarte de que nadie comente tus fotos diciendo: ‘¡Oh, Dios mío, eres tan hermosa!’, porque todos los comentarios tienen que estar dirigidos al personaje”, aseguró en el post.

Cuando llegó la pandemia del Covid-19, todo cambió al ser despedida del parque. Esta situación le permitió hablar con franqueza sobre el lugar y dijo que la experiencia es como “traumatizante” porque “se basan únicamente en su apariencia” al momento de la audiencia.

“Solo miras a los directores de casting, y ellos te miran a ti y eso es todo”, explicó la actriz.

Entre las reglas para formar parte de Disney Word, están que los tatuajes visibles, perforaciones, líneas de bronceado y las uñas pintadas estaban prohibidas.

Además de que era fundamental mantener la línea para poder seguir interpretando al personaje de turno.

“Cada ocho meses, nos revisaban para asegurarnos de que todavía encajamos en el perfil del personaje, lo que significa que todavía nos vemos lo suficientemente jóvenes como para ser el personaje que representamos y que todavía tenemos la misma silueta que teníamos cuando fuimos contratados”, detalló.

“Esto demuestra que la magia de Disney solo se aplica fuera de las puertas del trabajo”, “Gracias por ser tan transparente, ¡es importante crear conciencia sobre las partes no tan mágicas!” y “Las princesas de Disney realmente no reciben el tratamiento de princesa”, son algunos de los comentarios de los internautas a la ex princesa de Disney.