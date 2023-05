¿Siguen las indirectas? Ella es la espectacular exnovia de Feid que apareció cantando “Mi exxx” de Anuel AA

Entre indirectas y respuestas se ha mantenido viva la polémica entre Anuel AA, Feid y Karol G, luego de directas dedicatorias. Pero ahora, para avivar más el avispero, se la vio a la exnovia del intérprete de ‘Normal’ cantando ‘Mi EXXX’ del puertorriqueño, en colaboración con Wisin.

¿Quién es la ex de Feid?

Se trata de la modelo y empresaria Nicole Betancur. La joven paisa es muy popular en redes sociales gracias a su contenido de humor, bailes, tips de maquillaje, outftis y estilo de vida.

Exnovia de Feid (Instagram)

En el ámbito de los negocios, Nicole cuenta con su propia línea de productos de belleza. En su cuenta de Instagram tiene más de un millón de seguidores y en su perfil de TikTok suma más de cinco millones.

La influencer reveló que ella le ayudó al Ferxxo a escribir varias de sus canciones entre ellas “Chimbit*” y “8 Diax”. Incluso, fue la voz de varias de sus temas musicales como en “Fumeteo”, donde una mujer le habla directamente al artista.

¿Se sumó a las indirectas?

Parece que el boricua no es el único que está mandando indirectas de manera pública. Ahora captaron a Nicole en un video en TikTok en el que aparece en un balcón mientras se escucha de fondo ‘Mi EXXX’.

Si bien el video es bastante corto, se alcanza a escuchar el fragmento que la modelo tararea y donde refiere que aunque sean expareja pueden estar de nuevo.

”Aunque tú y yo somos ex, no tengo problema en comerte otra vez. Ya tenemos confianza tú me llamas bebé”, dice la estrofa.

Pese a que la empresaria eliminó el video de su cuenta oficial, una usuaria de la red social logró repostear el mismo, donde los comentarios no se hicieron esperar por parte de algunos internautas

La publicación que ya cuenta con más de 515 mil reproducciones, puede ser un guiño por parte de Betancourt hacia la artista de ‘Mañana será más bonito’.

Anuel lanzó la primera piedra

Recordemos que en días pasados, la dedicatoria de Anuel a Karol G encendió las redes sociales, con su canción ‘Mejor que yo’. A través de un post en su cuenta de Instagram, publicó un fragmento de la canción con un mensaje “Te la dedico bebé” y etiquetando a la artista.

El puertorriqueño también le hizo algunos guiños a Feid, del que se rumora es el nuevo romance de la ‘Bichota’.

Incluso, durante un concierto a finales de abril y mientras interpretaba otro de sus nuevos éxitos ‘Más rica que ayer’, el reguetonero no dudo en cambiar la letra de la canción al mencionar al ‘Ferxxo’ en su show.

“Dice que esto queda entre nosotros, muchos corazones rotos, (toma una pausa) será que Feid la dejó”. Luego de esto, la audiencia empieza a gritar y a chiflar ante el verso de Anuel.