TikTok: ¿Qué significa ‘Sprinkle Sprinkle’ dentro de la red social?

El nacimiento de nuevos argots en Internet se registran desde el inicio de la red. Sin embargo, con TikTok muchas terminologías nuevas se han multiplicado en los últimos años.

El caso más reciente es Sprinkle Sprinkle, una frase que seguramente has visto mientras navegas por los contenidos de la red social de videos.

Sprinkle Sprinkle es una frase que puede adquirir una gran cantidad de significados diferentes, dependiendo del contexto en el que se use.

Según Urban Dictionary, es una expresión ampliamente utilizada dentro de la comunidad LGBTQ +, así como la comunidad drag cuando se refiere a una actuación o apariencia impresionante.

No obstante, los orígenes de Sprinkle Sprinkle en realidad comenzaron en YouTube, reseña The Tab, con una creadora llamada Leticia Padua, también conocida como SheraSeven, quien ofrece consejos de vida y citas para las chicas:

¿Deberías salir con un desempleado en bancarrota?: “Si eres feo y esa es tu última esperanza y tu último deseo. Sprinkle Sprinkle”. ¿Qué significa cuando un chico dice que no está listo para una relación?: “Eso significa que no te quiere Sprinkle Sprinkle”. ¿Cuál es tu consejo para una joven de 21 años?: “Diviértete, no te quedes embarazada y no duermas sin un hombre polvoriento y quebrado”.

Es decir, una definición alternativa y popular establece que ‘Sprinkle’ es una forma de “transmitir conocimiento a otro” o “difundir información”.

Es por eso que todos los videos donde aparece esta frase se puede ver a una mujer hablando sobre aquellos secretos tácitos en una relación o cuando explican algo femenino que aparentemente es evidente.

A continuación los videos más relevantes con esta particular frase:

Reacción de los usuarios

En la sección de comentarios, los espectadores expresan su amor por el momento de “rociar, rociar” al final, ya que comentaron emojis brillantes en apoyo a las afirmaciones que muchas tiktoker usaron.