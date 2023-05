Angie Jibaja volvió a Chile: La actriz llegó con una misión bien distinta a nuestro país

Luego de hacerse conocida en nuestro país por participar en teleseries, películas y hasta un reality show, la actriz peruana Angie Jibaja cayó en las drogas y vivió años muy difíciles, donde incluso perdió la custodia de sus hijos.

Tiempo alejada del medio chileno, ahora volvió al país, pero con una misión bien distinta: Superar sus distintas adicciones. Por eso, ella misma anunció a través de sus redes sociales, que se fue a vivir junto a su madre, Maggie Liza, quien le ofreció un espacio en el terreno donde ella vive con su esposo, para que Angie pudiera armar su propia casa.

“Me siento contenta y emocionada, porque después de un episodio fuerte que pasé, mi mamá siempre ha estado conmigo… Me hacía falta la familia, el núcleo que ella me está brindando. Le agradezco haberme traído, y aquí sigo en tratamiento”, explicó la actriz, tal como consigna Página 7.

“Yo estoy enferma. Me estoy sanando y la verdad es que lo que más quiero es estar bien”, reconoció e infomó que ya tomó una hora con un médico chileno para que la revisen.

Incluso, aseguró que antes de viajar, se hizo un examen toxicológico, cuyo resultado apareció en la televisión de su país de origen. Así, pudo demostrar que estaba limpia de drogas, con la intención de salir adelante y volver a ver a sus hijos, Janko y Gía.

Desde el año 2019, ambos niños están a cargo de su padre, Jean Paul Santa María, y su esposa Romina Gachoy, quienes tienen otro pequeño hijo en común.

Ahora en Chile

“Como les mostré en tv, mis pruebas toxicológicas dieron negativo. Ahora, estando en Chile, seguiré con mi tratamiento psicológico aquí. No me rindo, y no me rendiré NUNCA, por mí y por mis hijos”, confesó la exchica reality en un posteo de Instagram

“Creo en la justicia de mi país, en mis abogados, pero, sobre todo, creo en la justicia de Dios”, agregó, indicando que estará subiendo videos y live por TikTok diariamente, “para que ustedes sean testigos de mi recuperación”.