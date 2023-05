Esto hizo Christopher Nolan para que su nueva cinta ‘Oppenheimer’ sea lo más real posible

Christopher Nolan se caracteriza por desarrollar sus proyectos de la forma más realistas posible, según la temática que esté abordando. Sin embargo, con su nueva película ‘Oppenheimer’, el cineasta ha ido más allá.

En una entrevista para Entertainment Weeekly, el aclamado director reveló que eligió a científicos reales como extras para algunas secuencias de la cinta.

“Estábamos en el verdadero Los Álamos y teníamos muchos científicos reales como extras”, dijo Nolan. “Necesitábamos la multitud de extras para dar reacciones e improvisar, y estábamos recibiendo una especie de discursos improvisados y muy educados. Fue muy divertido escucharlo”.

Nolan continuó: “Has estado en sets donde tienes muchos extras y están más o menos pensando en el almuerzo. Estos tipos estaban pensando en las implicaciones geopolíticas de las armas nucleares y sabían mucho al respecto. En realidad, fue un gran recordatorio todos los días de: Tenemos que estar realmente en nuestro juego, tenemos que ser fieles a la historia aquí, y realmente saber lo que estamos haciendo”.

Este no es la primera decisión de Nolan para simular eventos reales en esta película. Hace varios meses, se conoció que el director recreó las explosiones de la bomba atómica sin usar CGI.

¿De qué trata Oppenheimer?

La nueva película del director de ‘Inception’, relatará la historia del físico teórico J. Robert Oppenheimer, conocido por formar parte del Proyecto Manhattan y por crear la bomba atómica.

La película cuenta con la protagonización de Cillian Murphy, y con un elenco donde participan Emily Blunt, Robert Downey Jr., Matt Damon y Florence Pugh.

En entrevista pasada, Murphy explicó cómo preparó su personaje en esta película.

“[Me preparé haciendo] una gran cantidad de lectura”, dijo Murphy a The Guardian el año pasado. “Estoy interesado en el hombre y lo que [inventar la bomba atómica] le hace al individuo. La mecánica de esto, eso no es realmente para mí, no tengo la capacidad intelectual para entenderlos, pero estos personajes contradictorios son fascinantes”.