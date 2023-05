Ignacia Michelson subió la temperatura de las redes con foto en ropa interior junto a Marcianeke

Ignacia Michelson encendió la temperatura de sus redes sociales con una sensual fotografía junto a su pololo, Marcianeke.

“Entiéndanos. No somos cómo un mundo ordinario, tenemos nuestra locura, vivimos en otra dimensión y no tenemos tiempo para cosas que no tengan alma”, escribió, citando a Charles Bukowski.

En la instantánea aparecen ambos en ropa interior, sobre la cama y abrazados.

Los seguidores dejaron comentarios bastantes burlescos ante la imagen del cantante urbano, pero otros defendieron a la pareja y cómo se ven juntos.

“Se merecen!”; “Siempre serás de mis favoritas en todo! Sos divina y tu lealtad es lo que te hace distinguirte más”, son algunos de los comentarios positivos que recibió la pareja.