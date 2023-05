Kika Silva se suma a “Aquí se baila” con el apoyo de Gonzalo Valenzuela: “Sabe mucho de danza e incluso me acompañó en algunos ensayos”

Marcando la mitad de la temporada de “Aquí se baila”, este martes se transmitirá el esperado repechaje del estelar de danza de Canal 13, lo que significará una nueva etapa en el programa animado por Sergio Lagos. Y junto a los reingresos de Janis Pope, Claudio Moreno y Lisandra Silva y a los nuevos ingresos de figuras como Jazz Torres y Laura Bell, se suma una gimnasta y

modelo que no ha sido ajena a los programas de baile en la TV: Kika Silva.

Kika previamente participó de “Bailando” en 2016, donde le tocó ser evaluada por, entre otros, Neilas Katinas. “Mi acercamiento con el baile ha sido principalmente con la tele, a través de varios programas en los que he participado”, afirma la exReina del Festival de Viña 2017, agregando que guarda los mejores recuerdos del programa que estelarizó en 2016 en Canal 13.

“Recuerdo de ese programa que fue un período muy lindo e intenso, de mucho ensayo, de mucho trabajo en equipo con muy lindos recuerdos de mis compañeros y todo lo que compartimos y también de mucha disciplina”, indica sobre aquella experiencia.

A “Aquí se baila” entrará junto con el bailarín Marlon Fuentes, y, según cuenta, en los ensayos ha contado con el apoyo de su perro Gin, el bulldog francés que desfiló con ella en la alfombra roja de la pasada Gala de Viña. Además, en algunas ocasiones ha contado con su pareja, el actor Gonzalo Valenzuela. “Gonzalo sabe mucho de danza e incluso me acompañó en algunos ensayos”.

Especialista en deportes más bien bruscos, Kika es la primera en admitir que la danza no es su fuerte, y que ha tenido que aprender a “tener memoria coreográfica, sabor y técnica, además de poner el pie en punta”. Sin embargo, lo que más le ha costado es, por lejos, el tiempo que ha dejado de dedicarle a sus marcas: IKI, de productos naturales, y su Fundación Roxy, ambas en Los Angeles, California.

“Estar en Chile y no poder dedicarles el tiempo de trabajo me pesa y mucho. Dependiendo de mis proyectos laborales y desafíos personales, me he estado moviendo entre Chile y Los Angeles. Este 2023 es súper importante para mi carrera, ya que tengo proyectos súper desafiantes en ambos lugares, y espero pronto poder contarles más detalles”, asegura Kika.