“¡Me trata como un títere!”: La cómica salida de libreto de Julio César Rodríguez en Contigo en la mañana

Julio César Rodríguez no pudo aguantar las ganas de desahogarse y protagonizó un cómico exabrupto en Contigo en la mañana con Marco Aguilar, más conocido como Chicoku, el productor del programa.

Resulta que esta mañana, cuando el matinal de Chilevisión había regresado de comerciales, el conductor tenía que entregar una mención en vivo. Fue ahí que el animador no resistió decir lo que estaba sintiendo en el momento.

“Hay que poner ‘mamá’ al 449… Te voy a pegar una patada”, dijo el animador, momento en que se escucharon risas en el estudio.

“Me disculpan por el exabrupto, pero hoy Chicoku me tiene hasta aquí”, agregó con humor, dando a entender que el productor lo estaba presionando antes de salir en pantalla. Después, enfocaron a Aguilar, quien se estaba riendo, al costado de uno de los camarógrafos.

“¿Qué tomaste en la mañana, compadre? Me agarra, me tira, me pone acá, me saca para el lado… ¡Me trata como un títere!”, alegó Julió César, tal como consigna Página 7.

Luego, el animador quiso su “venganza” y lo persiguió por el estudio, con el fin de darle su merecido. Sin embargo, Chicoku fue más rápido y se salvó.

“Me saca la lengua… y más encima alguien me está llamando por teléfono, ¡ya pagué el TAG!”, finalizó el conductor.