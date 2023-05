¡Movió las caderas! Georgina bailó bachata y estos son los beneficios de este sensual baile

En repetidas ocasiones, Georgina Rodríguez, ha mostrado su pasión por la danza, específicamente por el ballet, tanto que, en su reality show de Netflix, la influencer con casi 50 millones de seguidores, cumplió su sueño de subirse al escenario del Royal Opera House donde mostró algunos de sus mejores pasos, acompañada de Marianela Núñez.

Y es que esta disciplina, ha formado parte importante en la vida de la novia de Cristiano Ronaldo, pues desde muy pequeña comenzó su trayectoria en el ballet, pero lo tuvo dejar por problemas económicos, pero eso, no impidió que la influencer mantuviera su pasión por el baile y cumpliera su sueño algunos años más tarde.

Georgina Rodríguez Instagram: @georginagio (Instagram: @georginagio)

El impacto del ballet en la vida de Georgina Rodríguez

Ha sido Georgina Rodríguez la que ha comentado que el ballet, no solo ayudó a moldear su cuerpo, también causó un impacto en sus hábitos y hasta en su personalidad, esto lo confesó durante una entrevista con Women’s Health de 2020: “La disciplina que la danza me exigió no sólo se refleja en mi cuerpo, sino también en mi forma de ser”. Esto lo refrendó en su reality, comentando que esta danza, la hizo ser quien es.

En octubre de 2022, Georgina Rodríguez compartió una imagen donde se le ve posando en su época como bailarina, cuando aún era una adolescente, con un ballet especial ‘Gaîté Parisienne’, caracterizado por ambientarse en un café parisino, mientras representa la cotidianeidad de su sociedad.

Pero el ballet no ha sido la única danza que ha capturado la atención de la argentina de 29 años, pues hace poco vimos que presume una figura de impacto tras convertirse en madre de Ángel y Bella Esmeralda, retomando su figura y presumiéndola con un bikini azul que abre paso a la temporada de verano que ya se acerca.

La nueva pasión de Georgina Rodríguez se conecta con Prince Royce

Hace apenas unas horas que la pareja de Cristiano Ronaldo, compartió con sus seguidores de Instagram, videos que muestran que su habilidad en el baile no solo se encuentra en el ballet, sino en un baile mucho más sensual y latino como la bachata, todo esto, mientras sonaba de fondo la canción ‘Te Espero’, de Prince Royce y María Becerra.

De esta forma demostró que la danza clásica no solo es para ella, también lo es mover las caderas de una forma sumamente sensual e incluso, presumió sus dotes en el twerking junto a Jack Gómez.

Pese a que, la influencer mencionó que esta sería su primera clase de bachata, sin duda los cambios en su cuerpo están siendo más que evidentes, mostrando una figura de impacto, preparándose para brillar en la playa.

Los beneficios del twerk y la bachata en el cuerpo

Georgina Rodríguez está en uno de sus mejores momentos, disfrutando de su familia y demostrando que nada puede romper su amor con Cristiano Ronaldo, y esto no es todo, pues ahora ha decidido trabajar mente y cuerpo apoyada de dos disciplinas de baile que no solo repercuten a nivel físico.

Por un lado, el twerk, visto desde su propio instructor, no solo es un baile, sino que ayuda a valorarse y quererse a uno mismo, pues promueve un discurso, donde todos los cuerpos valen, son bonitos y sirven, además de que enseña a apropiarnos de nuestro cuerpo. Esto lo explicó durante una entrevista con la escuela de baile ‘Salsabachata’.

Respecto a la bachata, además de ayudar en la salud mental, también ayuda a fortalecer los huesos, aumentar masa muscular y hasta en la resistencia física, además ayuda a moldear la cintura y presumir músculos tonificados.