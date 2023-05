Señalan a Claudia López de culpar a Érika Aponte por su feminicidio.

Y es que luego del terrible suceso vivido en el centro comercial Unicentro en el que murió esta joven el pasado domingo de manos de su propia pareja, no hay quién no haya reaccionado sobre ello, sobre todo por la alarmante situación que enluta a esta familia de la que queda huérfano un niño de 8 años.

A este caso se le suma la preocupante declaración de la alcaldesa de Bogotá Claudia López, quien en medio de las investigaciones reveló parte de cómo se dieron los hechos, pero en el peor de los casos se dio a la tarea de comentar que la víctima denunció su situación, pero no acató los procedimientos para recibir la protección requerida.

Alcaldesa Claudia López entrega detalles del feminicidio de Érika Aponte y confirma que el asesino falleció anoche mismo en el hospital. Dice que "Érika hizo lo correcto, a pesar de que lo hizo tarde", al denunciar a su expareja.



Ante ello, pidió que no se juzgara a la fallecida, pues solo ella conocía las razones por las que no cumplió con el “respaldo” que le daba el ente gubernamental, pero esto solo generó que los usuarios en las redes la señalaran duramente con comentarios y críticas, tanto que hasta la mayoría coincidió en que estuvo a punto de culpa a esta mujer de su propia muerte.

En sus recientes declaraciones, la alcaldesa Claudia López comentó que Érika Aponte acudió a todos los organismos para dar a conocer su caso y la gravedad de su situación en la que sabía que su vida estaba en riesgo.

Y, aunque la Comisaría de Familia le otorgó cuatro medidas de protección que al parecer no fueron del todo efectivas, pues todo terminó en fatídicos términos. Por eso, no hubo quién no se descargara en su contra y le indicara que se deben optimizar las medidas en este tipo de casos.

“Sus campañas no funcionan precisamente porque la “ayuda” y el “acompañamiento” nunca llega”, “Es decir, ¿Qué la culpa va ser la chica por no hacerlo antes y no irse a la casa refugio? Y ¿Dónde me deja la protección que le ordenaron y no se la dieron?”, “Tarde ni m*da, así sea el mismo día que pone la denuncia debería recibir protección, apoyo, ayuda”, “Cuál tarde ni qué ocho cuartos, los que nunca actuaron fueron las autoridades, esos si lo hicieron tarde. Innecesaria esta revictimización tan ruin”, “Ese comunicado parece en contra de la víctima. Varias veces la acusa por avisar tarde, por las decisiones que tomó… terrible”, “Por poco y culpa a Érika de su propia muerte”, indicaron indignados los usuarios en las redes.