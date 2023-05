Shakira lanza video oficial de ‘Acróstico’ acompañada de Milan y Sasha tocando el piano y cantando

Hace poco, antes del Día de las Madres, la cantante Shakira publicó lo que sería el siguiente sencillo de la producción discográfica que prepara. ‘Acróstico’ llegó en un momento que dejó a todos con la boca abierta, pues es una de las baladas con el sello de la cantante con las que siempre ha acostumbrado.

En primera instancia el video con letra mostró los motivos por los que el tema lleva ese nombre y es que los nombres de sus hijos son el punto de partida de un acróstico que se intercala entre las estrofas de la canción.

Ahora se ha estrenado el video oficial y la gran sorpresa es que aparecen los pequeños acompañando a su madre en las imágenes, sentado delante de un gran piano blanco tocando y cantando con ella, dando como resultado una de las más emotivas imágenes de ella con Milan y Sasha.

“Este año Milan ha escrito canciones que me arrancaron lágrimas de emoción y Sasha ha dedicado horas en el piano, descubriendo su voz. Ambos han compartido a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos me han pedido hacer parte. La han sentido e interpretado por ellos mismos y para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música dentro. Milan y Sasha, es tan bonito ver como abren sus alas para empezar a realizar sus sueños! No hay nada que me haga sentir más plena que ser su mamá ❤️”, ha escrito Shakira al pie de la publicación.

EL video oficial es una narrativa poética en la que relata cómo fue su salida de Barcelona y de la casa que habitaban con Gerard Piqué, luego de la separación de la cantante y el exfutbolista. Con unas escenas que erizan la piel y con la que Shakira demuestra que está dispuesta a todo por sus hijos.