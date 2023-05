Shakira sigue puliendo el talento de sus hijos y estás han sido sus colaboraciones

No queda duda que Milan y Sasha, hijos de Shakira con Gerard Piqué, heredaron la vena artística de su madre y conforme van creciendo van remarcando sus talentos, en distintas áreas de la música. En medio del torbellino que les ha tocado vivir a los pequeños por la separación de sus padres, se han refugiado con su madre en los estudios de grabación.

La colombiana llenó de emociones las redes sociales el pasado 12 de mayo, luego de estrenar su tema ‘Acróstico’, sencillo que la trajo de vuela a las baladas que la llevaron a la fama y el cual estaba dedicado a sus retoños.

Las colaboraciones que Shakira ha tenido de sus hijos

La intérprete ha dejado a más de uno sorprendido al revelar la participación que tuvieron ambos en su último tema, pues Milan se encargó de tocar el piano, mientras que Sasha hizo su debut como cantante.

“Este año Milan ha escrito canciones que me arrancaron lágrimas de emoción y Sasha ha dedicado horas en el piano, descubriendo su voz. Ambos han compartido a mi lado en el estudio y al escuchar esta canción dedicada a ellos me han pedido hacer parte. La han sentido e interpretado por ellos mismos y para ellos mismos, con la pasión y el sentimiento del que lleva la música dentro. Milan y Sasha, es tan bonito ver como abren sus alas para empezar a realizar sus sueños! No hay nada que me haga sentir más plena que ser su mamá”, escribió junto al video que ha hecho reaccionar a cientos de fans y colegas.

Sin embargo, esta no es la primera vez que los pequeños ayudan a su madre, pues pasaron a convertirse en parte importante de su carrera al no solo dar opiniones sobre sus trabajos, sino formar parte de ellos.

Para su tema ‘Te felicito’ la misma intérprete confirmó que los efectos del video salieron directamente de las mentes de los niños.

“Sasha, el menor, tuvo la idea del robot. Y Milan, lo del fuego verde”, dijo.

Además, el gran encargado del diseño gráfico de ‘Monotonía’ fue Sasha quien lo diseñó en su iPad, tras no haberle gustado lo que le enviaron los diseñadores de Sony.

“El diseño gráfico de Monotonía, eso lo hizo Sasha en su iPad. Sí, porque no me había gustado lo que me habían enviado los diseñadores de Sony y le dije a Sasha ‘¿tú que opinas?’ y me dijo ‘no, mami. Yo te lo hago”. Y cogió y se puso en su iPad y me lo mandó y yo se lo mandé a la gente de Sony”, confesó.

La barranquillera tiene muy presente las opiniones de sus hijos pues está clara que tienen un gran talento para explotar.

“Creo que los niños tienen una sensibilidad especial y yo los escucho”, contó.

Además, quien le recomendó realizar una session con Bizarrap fue Milan al conocer la música del argentino y ser fan de su trabajo.

De esta manera, queda claro que los hijos de una de las cantantes latinas más importantes podrían seguir sus pasos en la música y para muestra un botón.