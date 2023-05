“Si no es de cachos, aburre”: a Shakira ya ni la miran con última canción.

La cantante celebra que está atravesando uno de los mejores momentos de su vida al lado de sus hijos con quienes inició una nueva etapa en Miami, pero en lo profesional, el lanzamiento de su nuevo tema ‘Acróstico’ no ha sido tan impactante como sus anteriores trabajos.

Esto, a diferencia de los que se ha encargado de mal poner a su ex, a ‘la moza’ y hasta a su ex suegra, así como todo aquel que le ha hecho la vida imposible.

Por eso, en las redes sus fans se han encargado de expresar sus impresiones sobre la canción que a criterio de muchos debió guardarla como regalo a sus hijos y no volverla algo comercial, pues a pesar de que ha tenido éxito, no ha causado conmoción, ni mucho menos el deseo de volverla un himno o hit del momento, pese a que viene directo del corazón de la barranquillera.

A Shakira ya ni la miran con última canción

“La canción deja mucho que desear en todos los niveles, es linda pero debió guardársela para sus hijos”, “Es una canción muy íntima y creo que ella no la lanza pensando en que le facture sino como un regalo a sus hijos”, “Para ser una balada con poca promoción le ha ido bien”, “Obviamente una canción así no iba ser un hit, una balada en español y para los hijos no iba sonar por todos lados”, fueron tan solo algunos de los comentarios de los fans de Shakira.

Después del poco apoyo que ha recibido #Acróstico, Shakira tiene toda la libertad para hacer todo el reggaetón que ella quiera y con los artista que quiera. No tenemos la autoridad moral para exigirle que hacer y que no. — . (@elpachecale) May 14, 2023

E incluso, muchos de ellos coincidieron en el hecho de que, a pesar de ella regresar a sus inicios, el nuevo tema no tiene el potencial para hacerla comercial, ya que en ella se manifiestan aspectos que solo ellos como familia pueden llegar a entender y disfrutar. Por eso, las quejas de algunos de sus seguidores.