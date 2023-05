A los 81 años, Martha Stewart no necesitó filtros para lucir radiante: su secreto de belleza

Martha Stewart logró capturar la atención de los titulares, luego de que salieran a la luz, las fotografías que forman parte de una nueva edición de Sports Illustrated, donde no solo luce de manera impecable a sus 81 años, sino que, además, posó en traje de baño que lleva un mensaje especial a las mujeres de edad avanzada “Una mujer de mi edad aún puede verse bien”.

Esta fotografía forma parte de la edición 2023 de ‘Swimsuit’, siendo fotografiada por Ruven Afanador, luciendo increíblemente elegante, sensual y sofisticada, mostrando un lado que, como bien menciona la revista, mostró un lado que no habíamos visto de la también empresaria.

Fue así, que, muchos medios catalogaron como histórica la portada que protagonizó Martha Stewart, junto a otras famosas que también dieron lo mejor de sí mismas para esta edición, como Megan Fox, Kim Petras y Brooks Nader.

“Cuando escuché que iba a estar en la portada de Sports Illustrated Swimsuit, pensé: ‘Oh, bien, eso es bastante bueno’. Seré la persona de mayor edad, creo, en la portada de Sports Illustrated... Y no pienso mucho en la edad, pero pensé que esto es algo histórico y que es mejor que me vea realmente bien”.

Martha Stewart presenta una histórica portada y un poderoso discurso sobre la edad

Con un increíble atuendo compuesto por un traje de baño blanco y una capa de gran volumen en color naranja que se ciñe perfectamente a las tendencias de la temporada primavera/verano 2023, además lució un peinado de corte bob peinado con algunas ondulaciones que no solo añadían juventud también libertad a Martha Stewart.

Pero no solo las fotografías fueron las que impactaron de ella, también el poderoso discurso que compartió al público donde habló sobre la edad y valorar cada etapa que vivimos: “Mi lema siempre ha sido: ‘Cuando has terminado de cambiar, estás acabado’... Así que pensé, ¿por qué no estás preparada para esta oportunidad en la vida? Espero que esta portada te inspire a desafiarte a ti misma, a probar cosas nuevas, sin importar en qué etapa de la vida te encuentres. Cambia, evoluciona y sé valiente. Todas esas cosas son muy buenas, de hecho”. Escribió en Instagram.

Además, confesó a la revista que siempre fue la motivación económica la razón por la que protagonizaba portadas, pero su motivación cambió, pues deseaba “Fue mostrarle a la gente que una mujer de mi edad aún puede verse bien, estar bien”.

El secreto de belleza de Martha Stewart para mantenerse radiante a sus 81 años

La belleza de Martha Stewart a sus 81 años ha acaparado los titulares, y es que es una de las famosas que han sabido como mantener una piel impecable en la que los años parece que no pasan por ella.

Fue el medio de moda especializada Vogue, quienes se encargó de revelar algunos de los secretos de belleza que Martha Stewart había guardado tan celosamente y es que es un hecho que la presentadora sigue luciendo muy bella a sus 81 años, quien no solo vive una vida de ensueño, también enseña que la vida son instantes y hay que disfrutarlos.

La propia presentadora ha comentado que no aplica filtros a sus fotos ni se ha hecho un ‘lavado de cara’, pero sí cuida bastante bien su piel y todo se le atribuye a Mario Badescu, un especialista en estética de origen rumano famoso por crear un tratamiento especialmente adecuado para las necesidades de sus clientes, mezclando elementos naturales como plantas y otras fórmulas que ayuden a nutrir y reponer la piel para lucir una tez perfecta.

Por otro lado, fue Carmela Barabas, quien compartió parte de la rutina de Martha Stewart como, el facial europeo, compuesto por un vapor desintoxicante, masajes y mascarillas personalizadas, un tratamiento de perlas rico en proteínas y minerales, Vitamina C y un concentrado que ayuda a eliminar la pesadez en los ojos.