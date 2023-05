Anuncian nuevo programa de televisión de Jamie Foxx junto a su hija, a pesar de los rumores sobre su salud

En medio de una ola de rumores con respecto a su estado de salud, el actor Jamie Foxx fue anunciado, junto a su hija, Corinne Foxx, como los presentadores de un programa llamado ‘We are family’.

Según anunció FOX, el actor conducirá un nuevo concurso musical que espera estrenarse para el 2024.

‘We are family’ sería un programa de adivinanzas musicales en la que cada episodio aparecerá un famoso junto a una familia, compitiendo con el actor y su hija.

La descripción del programa se señala lo siguiente:

“Mostrando parientes no famosos de celebridades que realizan duetos con su familiar famoso oculto, ‘We Are Family’ contará con una audiencia de estudio compuesta completamente por 100 concursantes que juegan a través de múltiples rondas de pistas y jugabilidad para ganar hasta $ 100,000 cada uno adivinando correctamente con qué celebridad está relacionado el artista antes de que se revelen. Las celebridades que aparecerán en ‘We Are Family’ van desde músicos y atletas profesionales hasta actores y más”.

“Jamie y Corinne son socios importantes para la familia Fox”, dijo a Variety Allison Wallach, presidenta de programación sin guion de Fox Entertainment. “Su energía ilimitada y su encantadora interacción con los concursantes son irresistibles, lo que los convierte en los anfitriones perfectos de ‘We Are Family’. Esta serie se une a la creciente lista de Fox de series de competencia premium centradas en la música”.

¿Cómo sigue el estado de salud de Foxx?

Las informaciones sobre el estado de salud de Foxx han sido confusas, luego de que el actor sea internado en un hospital desde el 11 de abril.

En un principio se dijo que se trataba de una “complicación médica”. Sin embargo, hace pocos días se filtró un reporte donde se aseguraba que la familia se estaba preparando para ‘el peor de los escenarios’.

Más recientemente, Corinne declaró que su padre había estado fuera del hospital “durante semanas”, a partir del 12 de mayo. Además, por parte de la familia se emitió un comunicado donde se desmintió algunos reportes sobre la salud del ganador del Oscar.