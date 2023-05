Así disfrutó Hilary Swank su primer Día de las madres pese a las críticas por concebir a sus 48 años

Hilary Swank se convirtió en madre a sus 48 años tras la llegada de sus gemelos, un hijo y una hija, los cuales son fruto de su matrimonio con Philip Schneider. Sus retoños nacieron en abril en medio de las criticas por estrenarse en la maternidad pese a los riesgos que podía enfrentar por su edad.

“No fue fácil, pero valió la pena”, expresó tras las llegada de sus retoños.

La reconocida actriz se ha ganado la admiración de sus seguidores tras sus más de 20 años de carrera donde ha deleitado con su actuación y se ha convertido en digna merecedora de grandes premiaciones y nominaciones, entre ellos dos Oscars. Algunas de sus cintas más emblemáticas han sido: ‘The Next Karate Kid’, ‘Quiet Days in Hollywood’, pero fue con ‘Boys Don’t Cry’ con la que que consiguió la fama a nivel mundial y desde entonces se llenado de éxitos.

Así celebró Hilary Swank su primer Día de las madres

Hilary Swank ha celebrado sus primeras vacaciones en medio de su primer Día de las madres mientras disfruta a plenitud la dicha de haberse convertido en madre.

Hilary Swank (Instagram: @hilaryswank)

“Mamá”, dijo: “¡Feliz día de mamá! ¡Feliz Día de la Madre a todos!”, escribió.

Su obsequio se trataba de un amuleto vintage el cual estaba personalizado para agregar su piedra de nacimiento. También mostró sus flores y una tarjeta de su familia.

Fue justo antes de las pascuas cuando Hilary se convirtió en madre y su momento lo presumió en redes sociales junto a una postal cargando a sus bebés en medio de un lindo paisaje.

Swank anunció el nacimiento de sus gemelos en una publicación de Instagram el mes pasado.

“No fue fácil. Pero chico (¡y chica!) valió la pena. 👼🏼🤍👼🏼 ¡Feliz Pascua! 🐣🐣 Publicar desde el cielo puro. 🙌🏽”, expresó.

Fue en octubre de 2022 cuando Swank dio a conocer su embarazo en Good Morning America y desde entonces se encargó de registrar algunos de sus momentos en sus redes sociales donde se vio como evolucionaba su barriguita.

“Esto es algo que he estado deseando durante mucho tiempo y lo siguiente es que voy a ser madre. Y no solo de uno, sino de dos. No puedo creerlo”, contó.