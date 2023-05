Daniela Aránguiz agradece a su programa la opción que le dieron ante problemas de salud de Jorge Valdivia

La familia Valdivia-Aránguiz no lo está pasando para nada bien. Aunque Daniela Aránguiz y Jorge Valdivia están separados, de todas maneras siguen haciendo noticia por su relación. Y luego del alta médica de este lunes para el exjugador por su crisis nerviosa, la influencer rompió el silencio.

“Quiero dar las gracias al programa y al equipo por siempre respetar mis decisiones, por cuidarme, por quererme, a mi editor, al director, a usted el animador, a mis compañeros… De verdad que no son momentos fáciles”, dijo. Esto de acuerdo a Mira lo que Hizo, fue para dar a entender, que se podía ausentar del set cuando hablen del comentarista.

LEE MÁS: Jorge Valdivia ya fue dado de alta desde Unidad Psiquiátrica: está al cuidado de su madre

“Yo creo que con la salud no se juega, y que uno podría hablar muchas cosas. Siempre me quedo sentada, pero cuando no me siento muy cómoda prefiero salir del estudio. Así que muchas gracias”, afirmó.

“Pase lo que pase, siempre va a ser el papá de mis hijos, y si él necesita mi apoyo en alguna oportunidad de su vida, siempre voy a estar para él, se lo dije a él. Ojalá que eso no cambie nunca, esperemos”, sentenció Aránguiz.