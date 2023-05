Daniela Aránguiz toma radical decisión en “Zona de Estrellas” cuando hablaban de Jorge Valdivia

Daniela Aránguiz adoptó una radical decisión este lunes en “Zona de Estrellas” cuando el panel comenzó a hablar acerca de Jorge Valdivia, su expareja y con quien ha tenido una serie de polémicos desencuentros recientes, según recoge La Cuarta.

Cabe recordar que el pasado viernes el exfutbolista fue internado en la Unidad de Psiquiatría del Hospital Clínico de la Universidad Católica aquejado de una crisis nerviosa. El “Mago” llegó al recinto hospitalario descomensado y debió ser sometido rápidamente a un tratamiento de antidepresivios para estabilizarlo.

Este hecho puntual fue objeto de análisis en el programa del canal Zona Latina, donde Aránguiz es panelista estable.

En ese momento, la opinóloga adoptó la drástica decisión de, cuando se instaló el tema en la pauta, abandonar el estudio y, de esta forma, abstenerse de emitir comentarios acerca de la difícíl situación que atraviesa el padre de sus hijos, quien en horas recientes fue dado de alta.

Cabe señalar que, cuando pasaron a abordar otros temas faranduleros, la Dani se reintegró al panel y explicó su conducta. Es más, se tomó unos minutos para agradecer a la producción y a sus compañeros.

“Quiero dar las gracias al programa y al equipo por siempre respetar mis decisiones, por cuidarme, quererme… De verdad que no son momentos fáciles”, se sinceró al tiempo que abrazaba a Mario Velasco, conductor del espacio televisivo.

La Dani aclara su actitud

“Yo creo que con la salud no se juega, y que uno podría hablar muchas cosas. Siempre me quedo sentada, pero cuando no me siento muy cómoda prefiero salir del estudio. Así que muchas gracias”, contextualizó la ex chica Mekano.

Es importante mencionar que, durante la tarde del lunes, Aránguiz dedicó sentidas palabras a Valdivia a través de sus redes sociales.

“Aunque no estemos juntos como pareja, quiero que sepas siempre voy a estar para ti. Crecimos juntos y te voy a amar por el resto de mi vida, de una manera distinta, pero es amor”, expresó en su cuenta de Instagram.