“Esto no tiene consuelo”: Loreto Valenzuela compartirá el dolor de la pérdida de su hijastra

La actriz Loreto Valenzuela ha sobresalido recientemente en destacadas producciones dramáticas, tales como “Verdades Ocultas” y en “Juego de Ilusiones”, ambas teleseries de Mega. Este domingo la intérprete abrirá su intimidad en conversación con Martín Cárcamo en un nuevo episodio de “De Tú a Tú”, según consigna La Cuarta.

No se conoce mucho de la vida personal de Loreto, por lo que será una oportunidad cuando abra las puertas de su casa y presente a su pareja e hija, con quien se relaciona en un vínculo muy especial.

“Siempre que yo estoy aproblemada, me pasa algo, a la primera persona que yo llamo es a mi mamá”, aseguró Valenzuela.

También se referirá a su historia de amor con Juan Ramón, con quien la relación es también muy particular, y se evidencia en el espacio personal bien marcado que mantienen.

El hondo pesar de Loreto

La actriz, que por estos días deleita en su rol de la villana Irene en el melodrama de la estación privada, se sincerará acerca de un doloroso momento.

Loreto y su enamorado vivieron la desgarradora muerte de su hijastra, situación a la que se referirá la intérprete.

“Ella es mi hijastra que se fue al cielo, Magdalena”, comentó la actriz, mientras enseñaba una postal de la pequeña.

“Fue un golpe tan fuerte que yo nunca había tenido eventos de depresión y los he tenido. Esa cosa que dicen que se olvida con el tiempo es mentira. No hay día en que no me acuerde de mi hija”, señala su pareja Rubén.

“Nunca lo he consolado, porque esto no tiene consuelo”, lamenta Loreto.