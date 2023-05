Hailey Bieber explica por qué teme tener hijo

Desde que Hailey Rhode (nombre de soltera) se casó en el 2018 con el famoso cantante canadiense Justin Bieber, reconoce que la pregunta más escuchada desde todo su entorno íntimo y el mundo del periodismo del entretenimiento es: ¿Cuándo vas a tener hijos?

Ahora, con cinco años de matrimonio, la modelo estadounidense ha tenido que salir a explicar porqué todavía no ha sido mamá, ante la constante persecución mediática y un sinfín de rumores y suposiciones que se instaló en los medios y ha generado incertidumbre e incluso, preocupación por el estado de la relación marital.

La creadora de Rhode (una marca de cosmética) realizó una íntima entrevista con el medio The Sunday Times, para aclarar que sí desea ser madre, pero también para explicar las razones y el temor que no se lo ha permitido hasta los momentos.

Motivos explicados

También sobrina del actor Alec Baldwin, Hailey Bieber no se guardó nada y explicó desde su intimidad los motivos del porqué hasta la fecha no agrandó su núcleo familiar: “Literalmente lloro por esto todo el tiempo. Tengo muchas ganas de tener hijos, pero me da miedo. Es suficiente que la gente diga cosas sobre mi esposo o mis amigos. No puedo imaginar tener que confrontar a la gente que dice cosas sobre un niño. Sólo podremos hacer lo mejor para criarlos. Que se sientan amados y seguros”.

En el 2019, Justin Bieber confesó en una entrevista con Ellen DeGeneres que quería ser padre muy pronto, no obstante, dejó en claro en dicho momento que su esposa todavía no estaba lista. “Me encantaría tener una pequeña tribu. Pero, sí, es su cuerpo y lo que quiera hacer... Creo que Hailey todavía tiene algunas cosas que quiere lograr como mujer, y eso está bien”.

No es la primera vez desde que está en pareja con el ídolo musical que Hailey Bieber ha sido blanco de críticas por cualquier tema por parte de la prensa o de las fanáticas del artista, muchas de ellas quienes apoyaban la relación anterior de Justin con Selena Gomez y hasta incluso, sueñan con un reencuentro amoroso.