Participante de “Aquí se Baila” denuncia que recibió “amenazas de muerte” por su orientación sexual

En un nuevo capítulo de eliminación de “Aquí se baila”, se vio la conclusión de la tensa dinámica de la semana pasada, donde los participantes se dividieron en dos equipos y uno de ellos por completo, el liderado por Kike Faúndez, terminó yéndose a eliminación, en una criticada decisión del jurado compuesto por Karen Connolly, Neilas Katinas y Aníbal Pachano.

Una de las parejas que se presentó este lunes fue la compuesta por Geraldine Muñoz y Juanfra Matamala, quienes bailaron “We go together”, de la película “Grease”.

Tras presentarse, Juanfra se refirió a su vida sentimental, explicando que por primera vez en su vida se siente con total libertad de amar.

“En el programa pasado que estuve recibí mucho hate por mi orientación sexual. Llegué a recibir amenazas de muerte, tuvo que intervenir la PDI, y eso hizo que me reprimiera. Cuando empezó esto me vi encerrado en una cueva solo, con mucho miedo. Yo creo que estaba en modo alerta, modo peligro, modo defensa. Pero cuando por primera vez me atreví a hablarlo, me di cuenta de que no pasa nada”, indicó el bailarín, añadiendo que, en su opinión, mucha gente sigue en el closet sólo “porque tienen miedo”, e invitándolos a salir.

Los jurados felicitaron a Juanfra por hablar abiertamente de esos temas, y calificaron a la pareja de simpática, energética y alegre, celebrando el impresionante salto de Juanfra desde una mesa.