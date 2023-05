“Piqué como padre es un desastre”: Acróstico daría pistas sobre su trato a sus hijos

El pasado domingo 14 de mayo se llevó a cabo la celebración el Día de la Madre y muchas celebridades que son justamente madres, fuero también elogiadas y celebradas durante el día a traves de las redes sociales. Shakira no se podia quedar atrás y aparte de ser homenajeada, compartió una fotografía de su madre Nidia del Carmen Ripoll Torrado, haciéndole honor.

En la fotografía compartida se le puede ver besando a su padre y escribió en la descripción de la imagen: “Feliz Día de la Madre a la mujer que me enseñó a amar”.

Shakira no se calla además a la hora de rendirle tributos y palabras a su progenitora, y lo hace tanto a nivel personal como profesional, pues en días pasados también le hizo llegar un mensaje destacándola como su inspiración mientras se le entregó el premio a la ‘Mujer del año’ en la ceremonia ‘Mujeres Latinas en la Música de Billboard 2023′:

“Hay una mujer muy especial para mí, la que me ha inspirado más que nadie: es mi madre Nidia Ripoll. Mami, a pesar de las dificultades que has enfrentado este año sigues de pie con tu amor sin límites y tu resiliencia, para mí mami: tú has sido mi mujer del año, así que este reconocimiento va para ti. También va para mis hijos porque por ellos quiero ser una mejor mujer cada día, también va para mis amigas y para todas las madres solteras que defienden y protegen a sus hijos como leonas”.

Para nadie es un secreto que el último año fue llenó de polémicas y controversias para la colombiana, después de que se revelara que su expareja Gerard Piqué y ella se separarían, y días de pues se el vio con Clara Chía, iniciando una ola mediática con sus dos hijos de por medio.

Después de varias dedicaciones musicales a Gerard Piqué como la explícita ‘Music Sessions #53′ con Bizarrap, TQG con Karol G, Monotonía con Ozuna y Te Felicito con Rauw Alejandro, Shakira ahora lanzó un tema dedicado a sus hijos Milan y Sasha: ‘Acróstico’, es como se titula su más reciente sencillo.

En lo que los fans no han podido dejar de especular es el hecho de que en esta canción, sutilmente se estarían dando pistas de la relación entre Piqué y sus hijos, ya que en el video se les puede ver mas amorosos que nunca al lado de su madre.

En el video musical, es claro que los hijos de Shakira tienen un apego más grande hacia ella y no a su padre. A Milan y Sasha no se les ve el interés absoluto por ser futbolistas o deportistas, y han seguido los pasos de su madre. Shakira misma revela en entrevistas que son ellos quienes le ayudan creativamente con la producción visual de su trabajo, últimamente.

“El hecho de que los hijos de Shakira estén más interesados en la música que en el fútbol, me hace pensar que Piqué convivía poco con sus hijos porque estaba más ocupado siendo infiel e intentando ser streamer”, afirmó una cibernauta por medio de Twitter.

Miren, voy a hablar al tanteo, pero el hecho de que los hijos de Shakira estén más interesados en la música que en el fútbol, me hace pensar que Piqué convivía poco con sus hijos porque estaba más ocupado siendo infiel e intentando ser streamer. pic.twitter.com/gMQ3yuhPb8 — 𝔅𝔞𝔯𝔟𝔦𝔢 𝔉𝔯𝔢𝔢𝔩𝔞𝔫𝔠𝔢 (@Gabmartivel) May 16, 2023

Rápidamente muchos apoyaron estas palabras y se pueden ver comentarios como los siguientes:

“Ahora entiendo esos videos de Piqué y los hijos donde les grita y ellos parecen aburridos, quizás no es lo que les gustaba compartir con el padre.”, “Pues si, siendo niño en España, hijo de un campeón de la copa mundo y teniendo el camp nou y todas las estrellas del Barcelona para jugar uno diría que algún interés hubieran podido tener.″ o “Creo q le interesa mas el baseball sobre todo a Milan por lo q se ha visto, Sasha si creo o aparenta q el futbol le da igual″, entre muchos más.