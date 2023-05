Sabrina Sosa reveló reciente conversación con Daniela Aránguiz con motivo de Claudio Valdivia

Sabrina Sosa reveló una reciente conversación por WhatsApp con Daniela Aránguiz, en la edición de este lunes de “Sígueme y te sigo”, con motivo de la deuda de pensión alimenticia que mantiene Claudio Valdivia con la modelo, tal como se aprecia en el video de YouTube.

Cabe recordar que en ese mismo programa, el viernes pasado, la argentina comentó que su expareja y padre de su hijo, hermano del exfutbolista Jorge Valdivia, es un denominado “papito corazón”.

“A mi me debe bastante, yo siempre digo que soy una bendecida en mi caso, porque me va bien, porque tengo trabajo, lo cual no deja de ser injusto igualmente, pero hay mujeres que no pueden salir a trabajar”, señaló en ese momento Sabrina.

“Aclaramos el tema de nuestro Instagram”

Este lunes, dado que en el espacio televisivo de TV+ conversaban acerca del delicado estado de salud en el que estaría Jorge Valdivia- quien habría sido internado en una unidad psiquiátrica por una crisis nerviosa-, como también del sentido mensaje que le envió su expareja, Daniela Aránguiz, Sosa comentó sobre este diálogo con quiera fuera anteriormente su concuñada.

“Hablé el día viernes con Daniela (...) como exconcuñadas, por Whatsapp. De hecho, aclaramos el tema de nuestro Instagram, ya no estamos bloqueadas”, señaló la panelista de “Sígueme y te sigo”.

A continuación, la modelo explicó que la conversación fue con motivo de la deuda que mantiene en el pago de pensión alimenticia el hermano de Jorge.

Asimismo, Sabrina Sosa aclaró que su exconcuñada quiso preguntarle por lo que comentaron en el programa de TV+, pues le adelantó que el tema de Claudio Valdivia sería analizado en “Zona de Estrellas”, donde Daniela es panelista.

Por último, la trasandina aprovechó de comentar que durante el dialogo “en ningún momento me dio un indicio de que está con él o de qué piensa volver con él (Jorge)”, en alusión al sentido mensaje que le envió la ex Mekano a Jorge Valdivia.