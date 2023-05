Taylor Swift defendió a un fan en medio de su presentación

En lo que va de este primer semestre del 2023, las estadísticas no mienten cuando aseguran que una de las giras más exitosas en los Estados Unidos es “Eras Tour”, de Taylor Swift, gracias a su imponente show de casi tres horas de duración y acompañado con la lista de sus mejores éxitos y sobre todo, la imponente puesta en escena.

Sin embargo, una de las particularidades en los últimos días no fue para nada el mejor de todos, luego que el pasado sábado 13 de mayo, en la presentación programada el Lincoln Financial Field, en la ciudad de Filadelfia, la intérprete de 33 años se vio en la obligación de reclamarle en medio de su espectáculo a un agente de seguridad por agredir a uno de los fanáticos presentes.

Interrupción del show

El curioso momento fue captado por varias personas que en su momento grababan con sus teléfonos celulares la versión abreviada de “Bad Blood”. En dicho momento fueron testigo de cómo Taylor Swift comenzó a intercambiar palabras con alguien del público y al no recibir respuesta alguna, expresó cerca del costado del escenario: “¡Está bien! ¡Ella no estaba haciendo nada!”, después, la cantante gritó: “¡Oye! ¡Pará!”, antes de continuar con la actuación.

Según contaron algunos usuarios en las redes sociales que estuvieron en el concierto, y que publicó Billboard, Taylor Swift estaba defendiendo a un fan de un guardia de seguridad demasiado agresivo.

“Taylor le gritaba a un guardia de seguridad porque no dejaban de ponernos las manos encima para empujarnos fuera del vallado en lugar de simplemente decirnos que nos moviéramos. No estábamos tirando nada, no estábamos gritando nada loco, ella venía a bailar y cantar con nosotros y resultó que la seguridad era extremadamente agresiva sin ninguna razón”, escribió en Twitter un presente en el recital identificado en la red social como @jackandtaylor.