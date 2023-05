Afirman que Britney Spears duerme durante días y conduce sin rumbo por su vecindario

La cantante Britney Spears supuestamente está implicada en muy pocas actividades y se la mantiene sola en su casa, donde duerme durante días.

La afirmación sobre el estilo de vida de la artista, la hizo el portal de espectáculo TMZ, en un trabajo titulado ‘Britney Spears: The Price of Freedom’, en el que detalla cómo vive, tras liberarse en noviembre del 2021, de estar bajo la tutela de su padre James Spears.

Britney Spears se liberó de la tutela de su padre en 2021

Según el referido medio, la ‘Princesa del pop’, prácticamente se la pasa aislada y sola en su casa, ya que su esposo Sam Asghari se la mantiene fuera porque supuestamente tienen constantes peleas, que han llegado a la agresión.

“Britney vive virtualmente aislada. La mayor parte del tiempo está sola en casa”, aseguró Charles Latibeaudiere, productor ejecutivo de TMZ.

El portal afirmó que Spears, de 41 años, duerme hasta por tres días seguidos y luego, puede pasar los siguientes días despierta. Además, refiere que cuando sale de su casa, la ven “conduciendo sin rumbo fijo” por su vecindario en Los Ángeles. Sólo sale en su auto sin un destino en específico, como deambulando y cuando se estaciona, la ven como meditando, aseguró Brad Appleton, director de noticias del mencionado medio de farándula.

Britney responde

Recientemente, Britney Spears publicó en Instagram un mensaje que a juicio de muchos, es una respuesta a las afirmaciones de TMZ, que también hizo referencia a sus presuntas adicciones a la cafeína y bebidas energizantes.

“¿Y qué? Puedo ser un perdedor, pero hago lo que me hace sentir más vivo y me da interés, pero no me gusta que la gente en los medios me intimide y diga cosas odiosas”, dijo la cantante, quien también indicó que no puede ni mirar el café y que el Red Bull es “la peor bebida del mundo”.

En esta publicación, la artista expresó que pasa su tiempo haciendo bisutería, velas y ropa de muñecas. Este lunes contó que en este momento está como decoradora de interiores, ya que se encuentra remodelando su casa; y este martes difundió una foto de ella junto a su esposa, quizá desmintiendo problemas en su relación.