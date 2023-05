Antes de ser Jedi era boxeador, conoce la historia de este actor de Star Wars

Liam Neeson es un reconocido actor de Hollywood, ya que ha dado vida a personajes muy importantes en el mundo del cine.

Uno de sus papeles más destacados fue el de Qui-Gon Jinn, Jedi que es el maestro de Obi-Wan Kenobi en el Episodio 1 de la trama.

Liam Neeson, de boxeador a Jedi

Además, se le recuerda en cintas como “Excalibur”, “La lista de Schindler”, “Michael Collins” o “Kinsey”, situación que lo tiene como uno de los personajes más reconocidos de la farándula.

Incluso, ha participado en televisión, así como en el teatro, por lo que es un actor completo, que es capaz de adentrarse en cualquier papel.

A sus 70 años, Liam está satisfecho de su trayecto en el mundo de la farándula. Sin embargo, antes de esa profesión tuvo otra pasión en su vida; en específico, el deporte.

El actor proviene del seno de una familia humilde, pues su padre era conserje de un instituto, mientras que su madre era cocinera.

A los 11 años, Neeson mostró aptitudes para el deporte; en concreto, el boxeo fue de las disciplinas que más llamó su atención.

Pocos saben, pero Liam tenía un excelente manejo de distancia, así como un jab poderoso, por lo que algunos de sus maestros le veían cualidades para hacerlo de manera profesional.

El actor pudo ser pugilista profesional

Durante su camino en el pugilismo, el actor fue tres veces campeón juvenil en Irlanda del Norte, tenía un futuro por delante en el ring.

Todo pintaba para que el deporte de los guantes fuera su profesión, pero su vida dio un giro de 180 grados cuando tenía 16 años.

Una conmoción cerebral lo hizo dar el paso al costado, por lo que se retiró después de disputar 40 peleas, en las que obtuvo 30 victorias.

Liam Neeson. Así lucía el actor en sus años de boxeador.

Aquel golpe lo dejó fuera de acción, y fue el momento en el que decidió apartarse del cuadrilátero, pues su deseo no era estar lastimado o quedar maltrecho.

“Al salir del ring tenía una conmoción cerebral, lo supe porque mi entrenador me dijo que bajase la escalera y no sabía lo que era. Duró unos minutos, pero recuerdo haber pensado: ‘tengo que salir de esto. Ya no estoy cómodo aquí’, y lo hice”, relató en una entrevista para ESPN.

Al poco tiempo, decidió emprender camino en el fútbol, pero más tarde se encontró con la actuación, el camino que lo llevó a la fama.