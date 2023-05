Christopher Lloyd no ve con malos ojos una cuarta parte de “Volver al futuro”

Hablar de Volver al futuro, simplemente se puede simplificar como una de las mejores películas de todos los tiempos que nunca pasa ni pasará de moda a pesar de los años, gracias a su extraordinaria manera de ser contada la historia (poco visto para el momento) y por supuesto, por sus imponentes actuaciones.

El querible y excéntrico Emmett Brown, protagonizado por Christopher Lloyd, fue sin dudas uno de los personajes que se robó los corazones de millones de personas y cada vez que éste hace algún acto de aparición mediática, automáticamente emociona a sus fans y hace preguntar a muchos si será posible en algún momento la continuación de la secuela.

Parece bastante difícil que de realizarse sea con el elenco original, sin embargo, en sus últimas declaraciones el veterano actor de 84 años no le cerró las puertas a la posibilidad de que “Back to the Future” tenga una cuarta parte.

Esperanzas de una cuarta película

En los últimos días, el estadounidense también conocido por sus participaciones en los clásicos “Los locos Adams” y “¿Quién engañó a Roger Rabbit?”, realizó una entrevista con el medio Variety, donde dejó bien en claro su postura y ganas de participar en una cuarta parte de Volver al Futuro.

“Me encantaría hacer una secuela”, auguró, igualmente recordó que los creadores no son de la idea de volver a meterse con una historia que cerró tan bien. “Creo que Bob Zemeckis y (Steven) Spielberg sintieron que ya contaron la historia en los tres episodios. Pero si alguien tiene una idea brillante que justifique una cuarta película, podría suceder”.

Lloyd también aprovechó la oportunidad para resaltar la gran relación personal y en el momento de las tres películas que tuvo con su compañero de elenco, Michael J. Fox. “Había tranquilidad entre nosotros. Nunca hubo ningún conflicto. Simplemente encajaba. Y eso nunca se frenó. Siento que podríamos ir y hacerlo de nuevo después de todos estos años”.