Hermana de Karen Bejarano se defiende tras mensajes de odio: “Simplemente apoyo a mi madre, porque tengo mis razones”

La hermana de Karen Bejarano, Charlot, publicó los mensajes de odio que le han llegado a su cuenta de Instagram, luego de que saliera a contestar las acusaciones que hiciera la influencer, en contra de su mamá.

Para el mismo Día de la Madre, Charlot Bejarano, escribió en su cuenta: “¡Gracias madre mía por tanto! No hay palabras para agradecer todo el amor y devoción que has tenido conmigo. No importa que ella (Karen) no quiera nada contigo. Yo supliré ese vacío dándote el doble de amor siempre. Te amo mamita bella”.

Esto luego de que Karen publicara un mensaje por el mismo día de celebración. “Hoy es el día de la madre, y elijo agradecer el daño que viví y soltarlo para continuar mi vida sin el peso de este enorme dolor. Han sido años muy duros, en los que he tenido mil veces que llorarte y sentir tu ausencia”, partió la cantante.

“El dolor que dejaste cuando te fuiste sin decirme adiós, se tatuó en lo profundo de mi corazón, pero hoy elijo crecer y agradecerlo. Ese día volví a sentirme pequeña, muy asustada, insuficiente, vulnerable y cómo no, si la verdad es que jamás pensé que precisamente tú, te irías de mi lado… pero hoy te lo agradezco”, continuó Bejarano.

Hostigamiento a Charlot

En medio de toda la polémica, Charlot publicó los comentarios y mensajes que la gente le ha hecho llegar: “Eres una we** con todo respeto”, le escribieron, entre otras cosas.