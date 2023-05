Hermanos Peralta suben fotos de sus hijas dándose un beso y desatan la ola de críticas en Instagram

Los hermanos Gabriel y Raúl Peralta fueron fuertemente criticados en redes sociales, luego de que publicaran una foto de sus hijas besándose. “LAS POWER 💞 GIGI & LEIAH”, escribieron.

Pero...de inmediato sus seguidores comenzaron los comentarios en contra del beso de las pequeñas: “Los niños no deben besarse en la boca. No sólo por infecciones, sino por enseñanza de límites y respeto a sus cuerpos”; “Me carga que les inciten a darse besos a los bebés!!!!No normalizar porfavor!!!!!!!”; “Es una red social donde cualquiera puede opinar y escribir lo que se le dé la gana, si ellos deciden subir esto están claros a lo que puede llegar, somos muchas las personas que creemos que esto no es normal y no debería ser normalizado nunca. Así que el que quiera escribir en este post está en todo el derecho”.

Sin embargo, también hay seguidores que los defendieron: “Stop quiero decir algo todo nosotros somos seguidores que significa que son porque los quieren y lo apoya.... Y dan buenas vibran.... Ahora sí ya no te gusta como lo hacen es fácil deben dejar de seguir... Y así te evitar las molestias que te causan en ver foto..... Opina y crítica y solo lo han visto por foto o vídeos ha dio mío”; “Por mucho tiempo las familias se saludaron así...xke ahora es un tema??? Cada quien con sus costumbres...dejen de juzgar”; “Señores les tiras las fotos y quedo asi . Ni modo que les digan niñas a darse un beso en la boca . Dios la humanidad siempre criticando los hijos ajenos”.