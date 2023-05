Imitadora de Ana Gabriel se fue en picada contra The Voice: “Que te traten como un perro...”

“Feliz de no estar en ese programa”. Así dijo la imitadora de Ana Gabriel, Tamara Romero, luego de ser eliminada de The Voice Chile, el pasado 14 de mayo en la etapa de knockouts, tras enfrentarse a Manuel Cea, cantando de “El amor que soñé” de Mariah Carey.

Esto, puesto que según escribió en su cuenta de Instagram, los ejecutivos solo tomaban decisiones pensando de manera “comercial”, sin importar las verdaderas canciones que quería escuchar el público.

“No importa lo que digan… el jurado no tiene la culpa. Los grandes cargos son los que manejan todo, los que escogen las canciones y no saben qué es lo que escucha el pueblo”, comenzó su fuerte réplica la ex integrante del team “Puma”.

Según dio a entender, las cabezas pensantes no entenderían el público que veía el programa, por lo cual tomaban decisiones erróneas que afectaban a los concursantes.

“Piensan que este programa lo ve gente ABC1 y no. Lo ve la gente humilde como nosotros, la gente adulta más que nada, no los jóvenes”, agregó.

Tamara Romero

Fuerte crítica de Tamara Romero a The Voice

Además, aseguró que en The Voice tienen “solo mente comercial”, más encima “no pagan nada”.

Por ello, a pesar que reconocer que la han llamado para que regrese, confesó que “prefiero seguir trabajando para que me paguen por mi trabajo, no regalar mi talento, y no aguantar que te traten como perro detrás de cámaras”, criticó.

Finalmente, dijo sentirse “feliz de no estar en ese programa”, además de agradecer el apoyo de sus seguidores.