Julio César Rodríguez protagoniza tenso cruce de palabras en despacho con vendedor ambulante

Un áspero cruce de palabras protagonizó el periodista Julio César Rodríguez con un comerciante ambulante durante un despacho en vivo, desde la comuna de Recoleta, para “Contigo en la Mañana”.

La situación ocurrió luego de un operativo de Carabineros y la municipalidad, quienes requisaron distintas pertenencias a vendedores apostados en la calle.

En esa instancia, uno de ellos acusó violencia por parte de las autoridades. De hecho, propuso que las frutas y verduras que requisaron personal policial y municipal fueran donadas a un colegio.

No obstante, el conductor del matinal de CHV le aclaró que “hablaban de pescados y huevos en malas condiciones. Concordamos en que la fruta y verdura debería ir en un móvil aparte y regalarse en algún colegio”.

“Pescado quizás es una persona, lo mismo el huevo, no es que esté inundado de pescado y huevo”, le objetó el ambulante, de nombre Rodrigo, marcando un primer desencuentro con el comunicador.

“Pero hablemos de lo mismo, yo le estoy explicando que no se puede regalar a una fundación una huevos o pescados que estén malos”, insistió Julio César.

Tensión en pantalla

“¿Pero tiene que ser con ese nivel de agresividad?”, objetó Rodrigo, iniciando un tenso momento en vivo.

Vendedor: Acá la gente amanece muerta porque vive en situación de calle.

JC Rodríguez: La gente vive ahí en situación de calle hace 30 o 40 años, Rodrigo.

Vendedor: Tú no sabes cómo funciona la calle.

JC Rodríguez: Perdón, ¿qué me dijiste? Yo conozco, compadre. Yo viví ahí, no vengas a contarme a mí el cuento de cómo es la calle. No me cuentes a mí el cuento de la calle. No, no… chao, chao. No te vengas a hacer… si yo sé cómo son las cosas.

Vendedor: La calle que tú has visto no es la misma calle en que vivimos nosotros.

JC Rodríguez: No poh, no sea grupiento pueh, amigo.

Vendedor: No me trates de grupiento, porque por algo estoy dando la cara.

Ante la forma en como se enardecía el diálogo, Monserrat Álvarez intervino, solicitó bajar el calibre de las palabras y derivó la conversación hacia otros aspectos del tema.