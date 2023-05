Mujer de 77 llevaba 40 años soltera y decidió casarse consigo misma: “Es algo que siempre he querido”

Tener una relación de parejas suele ser algo complicado, y a veces necesita más que solamente amor para que funcione, por eso, con el pasar del tiempo, es cada vez más difícil ver a personas unidas durante muchos años, debido a las diferencias que puedan surgir con el paso del tiempo.

Se casó con ella misma a los 77 años de edad

Lo anterior se puede apreciar en las personas mayores, aquellas que han tenido mala suerte en el amor y en la vida, quienes llegan a una edad avanzada sin el amor de su vida.

Dorothy Fedeli, una mujer estadounidense de 77 años, tenía la esperanza de estar con el amor de su vida, y si bien logró tenerlo durante un tiempo en 1965, cuando se casó en una ceremonia civil, de la que tuvo 3 hijos, pero solamente duró 9 años el hombre, y hasta ahora estaba soltera.

En ese mismo orden, y después de estar durante 4 décadas soltera, tomó la decisión de hace algo por ella: “casarse consigo misma”, el amor de su vida.

De acuerdo a la información de El Heraldo, Dorothy tuvo una ceremonia religiosa el pasado 13 de mayo, un sábado, en O’Bannon Terrace”, la casa de retiro donde vive en Goshen, Ohio.

La anciana lució un vestido blanco, decoró los pasillos y organizó la ceremonia, con un altar incluido. “Nunca pensé que me vería tan bonita en una cosa de novia”, afirmó.

Dorothy Fedeli: “esto es algo que siempre quise hacer”

“Es emotivo para mí porque esto es algo que siempre he querido. He estado conmigo misma durante 40 años. Un día en la Iglesia se me ocurrió que debes hacer algo especial por ti mismo”, agregó.

Cuando fue cuestionada por su decisión, ella dijo: “esto es algo que siempre quise. Quería casarme y tener una vida feliz, pero las cosas no resultaron así y ahora tengo una segunda oportunidad de hacer algo que me hará feliz”.

“El amor, el amor es lo más importante de este mundo, y si amas a Dios y te amas a ti mismo, este mundo será un campo de rosas”, finalizó.