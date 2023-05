Mujer que gastó miles de dólares rellenándose los pómulos revela su brutal cambio: mostró cómo era antes

Anastasia Pokreshchuk, una mujer de 34 años de edad, oriunda de Kiev, Ucrania, se ha convertido en la mujer con los “pómulos más grandes del mundo” tras rellenárselos con una costosa cirugía plástica.

Según información del sitio web británico Joe, la modelo gastó alrededor de 2 mil dólares en cambiar sus pómulos para hacerlos más prominentes, lo que sin duda la ha hecho resaltar indudablemente.

Anastasia Pokreshchuk es la mujer con los pómulos más grandes del mundo

Y no solamente eso, también aumentó el grosor de sus labios, el tamaño de su busto y finalizó con una liposucción para tener un cuerpo más esbelto y tonificado.

Su cambio radical también estuvo marcado por un cabello nuevo, color rosa fuerte con un rostro maquillado de manera extravagante, lo cual combina con sus pómulos prominentes y un mentón muy definido, junto con unas largas y coloridas uñas.

Todo eso le ha hecho ganar alrededor de 98 mil seguidores en su cuenta de Instagram, ‘justqueen88′.

De acuerdo a información de Daily Mirror, Anastasia comenzó en el mundo de los rellenos faciales cuando tenía 26 años, en ese entonces, se operó los labios, se inyectó bótox para después seguir con sus pómulos.

“Después de recibir las inyecciones y ver los cambios en mis pómulos, me enamoré de ellos. Entiendo que se ven raros para otras personas, pero no me importa “, dijo de acuerdo a Daily Mirror, afirmando que antes se sentía “avergonzada de todo; mi voz, mi apariencia “.

Ella compartió una fotografía de como era antes de sus cirugías estéticas

Su madre, quien la apoya, ha sido sincera con ella.

“Mi mamá piensa que antes era naturalmente hermosa, pero ahora piensa que me veo más exótica y mis amigos dicen que mi nueva apariencia es mejor porque antes me veía como un ratón gris “, reveló según Daily Mirror.

Anastasia Pokreshchuk (Instagram: @justqueen88)

Anastasia se encargó de compartir una fotografía de como lucía años atrás, antes de tantas operaciones, y recibió varios comentarios.

“¿Qué te hizo querer hacerlo? Creo que eras bonita de forma natural”, comentó un usuario en el post mientras que otro agregó “A los 27 también eras hermosa”.