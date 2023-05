Diana Bolocco contentísima en la víspera del estreno de “Gran Hermano”: “Incluso en Argentina envidian a los jugadores”

El estreno de “Gran Hermano” está cada vez más cerca. A pesar de que no hay fecha para el debut del reality show, la anticipación es palpable, especialmente para la animadora Diana Bolocco, quien se embarca en la desafiante misión de estar a cargo de la animación de un reality estelar que se transmitirá en vivo.

En conversación con Publimetro, la animadora señaló que “siempre he estado dispuesta para los desafíos nuevos: aquí, en Mega, Canal 13, en mi carrera en general. Nunca le he dicho que no a un proyecto, jamás. Me gustan los desafíos, me gustan las cosas distintas”.

“Estoy fascinada y muy feliz con la posibilidad que me dio Chilevisión de conducir el reality”, comentó.

“Se van a sorprender”

Diana ya está al tanto de quiénes son los participantes, sin embargo, no puede revelar nada al respecto. Sobre el casting, la animadora citó las palabras del productor ejecutivo, Carlos Valencia, quien cuando le mostró el casting a los ejecutivos argentinos, ellos le dijeron que “se habrían muerto por tener un participante como ése o como esa”.

“Incluso en Argentina envidian a los jugadores. En el casting hay personajes muy atractivos, muy queribles o yo creo que se van a sorprender”, contó.

La animadora recalcó las ansias que le transmite la gente en la calle. Bolocco señala que hay muchos que miran con nostalgia la época de los realities en Chile y de los programas de entretención en general.

“Yo estoy muy contenta, un poco ansiosa y lo que más ansiosa me pone es todo lo que me preguntan del reality”, bromeó. “Me tomo el desafío muy profesionalmente”, agregó.

Finalmente, Diana habló sobre su preparación para tomar las riendas de un estelar en vivo, algo que no hacía desde la época de “Vértigo”, un programa que tenía reuniones de pauta en la tarde y ensayos de obertura.

“Cada programa tiene distintas formas de prepararse”, aseguró Diana Bolocco, quien contó que una vez termine “The Voice” va a explorar cuál es la mejor manera de enfrentarse al desafío de animar un estelar en vivo.

“Por ahora, me preparo viendo el reality argentino, viendo el casting de nuestros jugadores y estudiando”, concluyó la animadora.