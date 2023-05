“Discriminada por ser mujer, invalidada”: Eugenia Lemos recordó cruel episodio en la televisión chilena

Hace bastante tiempo que Eugenia Lemos se convirtió en un rostro de la farándula nacional, esto luego de que la argentina tuviera polémicas y comentadas participaciones en programas como “Amor a Prueba”, “Pareja Perfecta”, o como panelista de “Volverías con tu Ex”, “Doble Tentación” y diversos programas.

Sin embargo, no todo su paso por la televisión chilena ha sido bueno. Según las palabras de la fashionista, sufrió de un cruel trato mientras se encontraba trabajando en dos lugares reconocidos.

“De alguna manera todos fuimos un poco víctimas de lo que era la televisión antes”, comenzó diciendo Lemos en el programa de Sandy Boquita, “Junto a ti” en Canal Vive.

¿Todo por venir de un reality?

Eugenia asegura que fue “discriminada por ser mujer, invalidada en cuanto a ideas o pensamientos, porque en ese momento era una chica reality”, recordó.

“Sin dar nombres (les recuerdo) que me fui de dos lugares grandes en Chile, de dos trabajos muy grandes, porque no me sentí escuchada, valorada y que no me dejaban crecer”, aseguró.

Ahora todo ha cambiado, puesto que Lemos trabaja junto a la actriz Alejandra Fosalba en el programa web de moda “Malena y Sofía”, en donde la pasa increíble. “A ella le encantó el formato de hacer ficción para redes sociales”, cerró.