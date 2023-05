“Gabriel es mi mamá”: Hombre trans y su hija sorprendieron con su historia en “Qué dice Chile”

En el programa “Qué dice Chile”, que conduce Martín Cárcamo, se vivió un momento bastante estremecedor, con la historia de Gabo y Sol, quienes fueron madre e hija, pero ahora son padre e hija.

“Nos llevamos bacán. Gabriel es mi mamá. Es un hombre trans, pero le digo ‘mamá’. Bueno, lo conozco desde que nací. Vivimos los dos solos”, dijo la joven.

Fue ahí que Martín comenzó a indagar en la historia: “Es difícil ser trans en este mundo tan binario, pero fue la mejor decisión que pude tomar en mi vida, porque siento que soy yo”, dijo Gabo, quien hace cinco años y medio inició su transición.

Trans en Qué dice Chile Captura Canal 13

“Viví 41 años como mujer, pero no me arrepiento porque soy de los pocos hombres privilegiados que hemos tenido la fortuna de parir a nuestras crías, como los caballitos de mar”, añadió.

“Dura toda la vida. Yo me tengo que inyectar testosterona toda la vida, pero dura hasta donde uno quiera que dure. Yo en este momento me siento pleno, feliz y contento con mi tránsito, con cuánto he cambiado”, reconoció Gabriel.