Jamás ruegues amor: así puedes descubrir si tu pareja ya no te ama

Nunca ruegues por amor. No supliques que alguien te ame o que esté contigo. Estamos acostumbrados a conformarnos con menos de lo que merecemos que a veces es facil olvidarnos que nunca debemos perseguir a alguien que no quiere quedarse.

Todo el mundo está demasiado ocupado, demasiado cansado o demasiado distraído como para dedicar tiempo. Excusamos a quienes no nos responde como nosotros a ellos y nos hacemos creer que no somos lo suficientemente interesantes como para que quieran estar con nosotros. Es momento de acabar con eso porque el que te ama te ama de verdad siempre buscará estar contigo porque eres parte de su vida, te ve en su futuro y nunca te hará dudar de lo mucho que vales.

El diablo viste a la moda 20th Century Fox

Mendigar amor es faltarte el respeto a ti misma y tú vales demasiado como para estar detrás de alguien que no lo puede ver. Así que no llores por alguien que te puso como plato de segunda mesa o que incluso se atrevió a desafiar la confianza que le tenías, rompiendo tu corazón en mil pedazos.

Te mereces un amor sincero que te haga sentir segura y especial, no uno al que tengas que convencer y perseguir todo el tiempo. La verdadera pregunta es ¿cómo darte cuenta de la persona con la que estás ya no te ama como mereces?

Falta de comunicación

Parece algo demasiado simple pero la comunicación es la base de toda relación. Una de las señales más seguras de la relación se está desmoronando es la falta de comunicación. Esto puede ser que te ignore siempre que sea posible hasta que simplemente no parezca interesado en hablar o compartir nada contigo. A veces te interrumpe cuando hablas y termina la conversación diciendo que está ocupado o poniendo excusas para escuchar. Su lenguaje corporal y el contacto visual también pueden revelar mucho y hacerte sentir esa desconexión sin necesidad de palabras.

El diablo viste a la moda 20th Century Fox

Todo lo que eres le afecta

Las personas se enamoran de nuestras peculiaridades y hábitos. Quizá en un principio amaba tu entusiasmo y pasión por la vida e incluso esos pequeños “defectos” le parecían increíbles sin embargo, ahora parecen irritarlo. Esto te hará sentir que estás haciendo todo mal al grado de que te rechace y te ridiculice. No permitas que te haga pensar que has dejado de merecer amor.

Quiere que cambies

Siguiendo con el punto anterior y debido a que cada vez lo eres le irrita, seguramente se atreverá a pedirte que cambies. Si tiene demasiadas quejas de repente sobre tus hábitos o el tipo de persona que eres y constantemente trata de cambiarte, hay un problema.

Tracie Thoms era “Lilly”, la amiga galerista de arte de “Andy” y “Nate”. Foto: vía 20th Century Fox

Te compara con otras mujeres

Este es especialmente doloroso pues te hace sentir que no estás a la altura de otras mujeres a las que “sí amaría”. No temerá decir que hay otras mujeres más bonitas, más inteligentes, más sexys o más talentosas que tú, aún cuando haga comentarios sutiles al respecto. Esto es sin duda una gran falta de respeto a tu persona y no lo mereces.

Se niega a comprometerse e ignora tus necesidades

Una relación implica un compromiso de ambas partes por igual, no es algo unilateral. Ambos deben estar en el mismo canal para entender las necesidades y deseos del otro e incluso cuando no están de acuerdo en algo, son capaces de llegar a un punto medio. Es un esfuerzo que vale la pena cuando amas a alguien. Si a tu pareja ya no le preocupan tus necesidades y se niega a ceder para encontrar ese balance y no demuestra compromiso, entonces es señal de que la relación ya no está funcionando.