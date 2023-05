Katherine Orellana hace nueve meses que no ve a su hijo: Tribunal dictaminó que no puede contactarlo en dos años

La exRojo, Katherine Orellana, estuvo invitada a “Buenas Noches a Todos”, donde le contó a Eduardo Fuentes detalles de la difícil y dolorosa situación que vive con su hijo Facundo, a quien no ve hace 9 meses y son dos años en total que no puede tener ningún contacto con él, por orden de Tribunales.

Para comenzar la conversación, Fuentes le consultó sobre la mentira que le dijo al padre del niño. Cuando lo conoció le manifestó que estaba tomando anticonceptivos porque no quería ser madre, lo que resultó ser mentira. “Sí, le mentí, le dije que me estaba cuidando, es que de chica quería ser mamá a los 30, me venía sintiendo sola, y quería ser mamá soltera”.

“Quería dedicarle todo el amor a Facundo, me equivoqué, fui egoísta con él, no pensé que los niños crecen, preguntan, sí me da pena porque es un niño que entiende muchas cosas, pero yo ahora entiendo que fui egoísta”, reflexionó.

Y en medio de todo su proceso de rehabilitación por el abuso de alcohol, Orellana explicó que Tribunales dictaminó que por dos años no puede ver a su hijo y tampoco hablar por teléfono con él. “Ya de esos son nueve meses, de septiembre del año pasado, el centro (de rehabilitación) me está ayudando para poder entrar a los programas que asiste Facundo, sé que está con mi mamá y sé que no le falta nada”.