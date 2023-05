“Nuestra Marilyn Monroe chilena”: furor en RRSS por transparencia de Vesta Lugg en Gala de los Premios Gardel

Vesta Lugg causó furor entre sus seguidores de redes sociales gracias a la llamativa transparencia que utilizó este semana en Buenos Aires, Argentina, con motivo de la Gala de los Premios Gardel 2023.

La influencer y artista nacional arribó el pasado martes al evento que galardona a lo mejor de la música argentina, donde según informó este jueves biobiochile.cl “lució un vestido rojo con transparencias que la hizo destacar (...) asimismo, debajo llevó lencería que hizo juego con la prenda principal”.

Los elogios para Vesta Lugg

Esa prenda fue la que la propia Lugg mostró en una publicación de su cuenta oficial de Instagram y las historias de la misma plataforma, donde sus más de un millón de seguidores, entre otras destacadas figuras mediáticas nacionales, como la modelo Daniella Chávez (“amada”) o la cantante Soulfia (“me muero”), celebraron junto con otras decenas de seguidores con efusivos mensajes y emojis.

“Definición de perfección. Su carita hecha por los Dioses”; “Our Chilean Marilyn Monroe” (“Nuestra Marilyn Monroe chilena”); “¡Basta Vesta! Devuélvete que te pasaste”; o “A lo Marilyn Monroe, te ves guapísima Vesta”, que constataron el impacto que provocó su atuendo en la Gala bonaerense.

El impactante look de la actriz chilena también fue celebrado por su pareja, el futbolista Pablo Galdames, quien en la publicación de Vesta elogió el diseño presentado por su novia.

Vesta Lugg. Fuente: Instagram @vestalugg.

“Extremadamente hermosa, mi amor”, que el deportista acompañó de algunos emojis de carita con corazones en los ojos, una llama de fuego y un corazón negro.

“Estaba como la Vesta Lugg, en calzoncillos y zapatos”: Doctor Ugarte y su desconocida anécdota de la Gala Festivalera

“Su contratado que violenta a su pareja”: Vesta Lugg nuevamente arremete contra Colo-Colo tras respuesta ante denuncia a Jordhy Thompson

Cabe destacar que los Premios Gardel de este año celebraron este año su 25° edición, en la que el rapero argentino “Trueno” se llevó el mayor galardón, en la categoría “Álbum del año”.

“Si no fuera por mi familia de músicos, no tendría este sentimiento, nos vamos a morir con el micrófono en la mano, porque esto nos da vida. No sé qué decir porque no me esperaba esto a mis 21 años”, agradeció el artista transandino.