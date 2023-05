Sofía encara a Rubén enfurecida en “Juego de Ilusiones”: “No me cabe en la cabeza...”

Finalmente Sofía encarará a Rubén por las infidelidades que ha cometido, tanto con su hermana Camila como con Susana. El adeanto del próximo capítulo de “Juego de Ilusiones” enseña el inicio de un ajuste de cuentas que se vislumbra telúrico, tal como se aprecia en el video de YouTube.

Cabe recordar de que la hija mayor de Mariana se enteró por Ignacio de las traiciones de su pareja, por lo que en el episodio de este miércoles la abogada se enfrentó en duros términos con estas dos mujeres que han sido amantes del hijo de Victoria.

Para ello no dudó un instante en acudir a la reunión familiar en la casa Mardones Nazir. Para colmo de males, su hermana no tuvo problema alguno en asumir no sólo su romance con Rubén, sino que también aseguró que lo amaba desde hace años.

Por su parte, Susana le replicó, tras ser encarada también por Sofia, que no debía tomar represalias con ella, argumentando que es una mujer soltera. “Todo queda en familia”, justificó.

El cara a cara de Sofía y Rubén

No obstante, las consecuencias de esta infidelidad no terminan aquí, pues en el avance del próximo capítulo se verá que el personaje de Magdalena Müller también ajustará cuentas con el origen de toda esta traición: Rubén.

En las imágenes del anticipo se aprecia que Sofía llega al departamento del abogado, donde reside actualmente. El conserje del edificio, quien ha sido instruido por Rubén, le alertará de su presencia.

“Sofía, mi amor. Estabas acá”, le dirige la palabra al llegar a su domicilio. Pero ella no tendrá problemas en expresarle todo su odio por traicionar su confianza y destruir la relación de pareja.

“Eres una mierda, Rubén. No me cabe en la cabeza cómo pude estar tan equivocada contigo”, replica con ira.

En tanto, también se podrá apreciar en el próximo capítulo la reacción de Julián sobre este hecho, cuando Mariana le cuente sobre el doloroso momento por el que atraviesa su hija mayor.

Revisa el adelanto