“Después que me pasó eso, empecé a ver muchas cosas”: Vanessa Daroch reveló incidente que le brindó poderes paranormales

Durante la noche de este viernes se estrenará un nuevo capítulo de “Podemos Hablar”, en donde Vanessa Daroch revelará cómo fue que obtuvo sus poderes paranormales.

Todo comenzó cuando la vidente entró al espacio de CHV, marcando en el animómetro estar feliz. Posteriormente, dio a conocer esta inédita información sobre que a los tres meses de vida llegó al hospital muerta.

“Cuando era chiquitita tenía reflujo gastroesofágico crónico, y un día mi mamá me había dado la mamadera y no se había dado cuenta que no había tragado la leche. Me acostaron, la leche se me devolvió y me asfixié”, contó.

Posteriormente, su mamá la encontró “morada y muerta”, por lo que la tuvieron que llevar de urgencias al hospital donde la trajeron de nuevo a la vida. Eso sí, “para reanimarme tuvieron que meter una válvula por mi pie para llegar al corazón y poder reanimarme”, explicó.

¿Cómo se vincula este suceso con los poderes paranormales?

Este momento cambió totalmente la vida de Vanessa, puesto que “después que me pasó eso, empecé a ver muchas cosas, le comentaba a mi mamá todo esto, desde los cinco-siete años, gente en todos lados y en mi casa siempre había una sombra y era un hombre, siempre lo veía”, recordó.

“Un día coincidimos con mi mamá viendo la sombra de este hombre, era un pasillo y miramos las dos. Mi mamá trabajaba en hospitales, lugares que eran muy cargados y ella se daba cuenta que yo me quedaba pegado viendo algo, y me preguntaba qué veía y yo le decía que ahí va un niño que lo mataron, ahí va un niño que murió atropellado….”, manifestó sobre su primera experiencia con los seres de otras dimensiones.

“Era muy similar a la película sexto sentido. Ellos no se muestran heridos, pero muestran el motivo de la muerte”, explicó finalmente.