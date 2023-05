El genocidio del pueblo Selk’nam llega al festival de Cannes con Alfredo Castro al mando de “Los Colonos”

El cine chileno retorna en estos días a la vitrina fulgurante del Festival de Cannes luego de 12 años, con una cinta de tono histórico que aborda el genocidio del pueblo Selk’nam en Tierra del Fuego a principios del siglo XX y la actuación de una figura de amplio reconocimiento internacional como Alfredo Castro. El protagonista de producciones tan elogiadas como Tony Manero, Tengo Miedo Torero, No, El Club y Los Perros, entre otras, encabeza ahora el cartel de Los Colonos, que integran actores de 8 países entre los que se encuentran, además, Marcelo Alonso, Camilo Arancibia, Benjamín Westfall, Mishell Guaña y los ingleses Mark Stanley (Game of Thrones) y Sam Spurell.

La cinta se presentará en la sección “Una Cierta Mirada” de la clásica muestra y, según los productores, toma elementos del western, el cine de aventuras y el thriller político para explorar tópicos poco frecuentes como la colonización de la Patagonia, el genocidio selk’nam, el mestizaje y el modo en que los países construyen su historia oficial, a través de imágenes y fragmentos borrados.

“La película reflexiona sobre la instalación forzosa de un modelo de civilización, a través del viaje interno y el derrumbe de sus personajes. Va al pasado, al inicio de la construcción de la nación, cuando Chile está por cumplir 100 años, para hablar de una idea que se extiende hasta el presente. Invita a reflexionar sobre quienes escriben la historia, cómo se escribe y qué lugar ocupa el cine en ese proceso”, explica el director Felipe Gálvez.

.

La Justicia en Chile

En una reciente entrevista con el diario El País, hablando sobre la cinta que retrata el genocidio en la Patagonia, Castro sostuvo que “el paralelo de la película con lo que sucede ahora en el país es súper interesante políticamente porque da cuenta que no ha pasado nada en cuanto a la justicia. Para mí, el tema de la impunidad contamina y atraviesa todos los temas” en Chile. De paso, comparó el impacto del Plebiscito de septiembre con el Golpe de Estado que derrotó al Presidente Allende: “Volver a vivir un desencanto tan grande en un momento en que la vida comienza a declinar o cambiar es muy triste”, confesó con decepción.

Castro personifica a José Menéndez, a quien el Gobierno chileno ordena colonizar un territorio inhóspito en el fin del mundo, que acaba en la devastación de una etnia. “Yo, un hijo de una familia clase media, me eduqué en que Chile fue descubierto por los españoles; con mucho orgullo hablaba de las tres carabelas de Colón y me parecía precioso. Hasta que hace 30 años alguien me dijo: en Chile había personas 2000 años antes de que llegaran los españoles. Esos cuentos de colonos, que me parecían fascinantes, ahora me parecen horrendos ”, Alfredo plantea Castro sobre el tema.

“Lo lindo de hacer cine y teatro es volver a preguntarse esas cosas que a la humanidad le preocupan eternamente”, sostiene el laureado actor, considerado entre los mejores intérpretes del cine latinoamericano.