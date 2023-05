“Estaba calentando el asiento”: Roberto Cox se refirió a su pasado como panelista de “Bienvenidos” y a su actual trabajo en CHV

Roberto Cox se ha convertido en uno de los rostros más potentes de Chilevisión durante este último tiempo, y hace ya un par de semanas que se convirtió en uno de los panelistas de “Contigo en la mañana” junto a Julio César Rodríguez y Monserrat Álvarez.

En este contexto, es donde el periodista conversó en exclusiva con Publimetro sobre sus nuevos desafíos en el matinal.

“Me he sentido muchísimo mejor de lo que pensé que me iba a sentir en un principio, porque siempre hay un período de acostumbramiento; de llegar a un programa que ya está super afiatado, a una pareja de conductores que funciona junta hace mucho tiempo… Así que era algo que me tenía un poco nervioso, pero por siempre he encontrado mi espacio”, declaró de entrada.

Asimismo, asegura que cada uno tiene un rol dentro del show de Chilevisión, y que el de él está más ligado al ámbito periodístico. “Ellos son los conductores, ellos tienen la voz de mando en el programa, tanto Julio como Monse”.

Aunque, ellos “no solamente conducen sino que también opinan mucho, mientras que yo tengo un rol más de panelista de ir acotando más preguntas, puedo opinar también”, explicó.

Su pasado en Canal 13

Sobre su entrada al matinal, Roberto nos contó que fue todo paulatino y que no tuvieron mucho tiempo para las bienvenidas. “Estuve dos semanas a prueba y después el canal me fue diciendo que ‘queremos que te quedes fijo’. No fue de un día para el otro”.

Con respecto a cómo se sentía en este periodo de prueba, el periodista recordó un poco su pasado en otro canal: “En mi primera experiencia en un matinal había sido en el “Bienvenidos” (Canal 13), enero y febrero del año 2019, y si bien me fui muy agradecido de esa instancia me había quedado con gusto a poco, porque era un matinal que tenía como ocho panelistas y yo no hablaba casi nada”.

“Entonces sentí que estaba calentando el asiento, y en esta ocasión también sentía ese miedo”, confesó Cox, pero que se embarcó en este nuevo desafío debido a que solamente serían tres en el estudio.

“Lo que me hizo decirme para aceptar este proyecto fue el hecho de que somos tres, no somos ocho. Entonces, la posibilidades de meter la cuchara son más, se puede hablar más, el protagonismo es mucho mayor”.

También, el periodista aprovechó de destacar la actitud de sus compañeros: “Me di cuenta de que existe la generosidad de Monse y de Julio para dejarte hablar, por ende ha sido una experiencia mucho más cómoda de lo que fue hace cuatro años atrás cuando estuve en Bienvenidos”.

Por último, Roberto Cox enfatizó que estar en uno de los matinales con “mayor sintonía hace tres años, es una oportunidad enorme y una vitrina gigantesca”, cerró.