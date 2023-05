“Hipócritas”: ‘Fifas’ atacan a Shakira por sacar a sus hijos en video cuando Piqué los exhibe peor.

La manera en que Piqué y Shakira lidiaran con sus hijos se pone muy tensa y todo parece ir de cabeza para el exfutbolista, pues con la partida de sus dos hijos a Miami con su madre y ambos saliendo y cantando en la nueva canción de Shakira, los fans de Piqué han vuelto al ataque una vez más.

Hace tan solo unos días, Shakira estrenó una nueva canción su respectivo video musical llamada Acróstico, donde salen y hasta cantan tanto Sasha como Milán. La reacción del español ha sido de furia e incluso se crearon rumores de que Piqué estaría hablando con sus abogados, para ver si puede demandar a Shakira.

Hay que recordar que la artista colombiana podría dejar al exfutbolista en la quiebra tras acabar con el ultimo negocio que los involucraba a ambos financieramente. Ahora los 0fifas’ vuelven a usar la carta de que Shakira está usando a sus hijos para promocionarse, cuando Piqué literalmente hace lo mismo.

Para quienes no recuerden, hace meses el deportista y su hijo Milan se hicieron virales luego de que el pequeño de tan solo 9 años derrochara simpatía tras una polémica participación en el streaming de la Kings League, y liderada por el español a través de su empresa Kosmos.

Shakira jamás dio su permiso o autorización de que su hijo apareciera en ese programa y la representación legal de Shakira le informó horas despues al exfutbolista que ella no estaba de acuerdo con ello, causando así un gran enojo y nuevos conflictos entre ambos.

Según una publicación de la agencia Europa Press, una fuente del entorno familiar sostuvo: “En ningún caso (Shakira) dio su consentimiento previo, ni fue consultada respecto a la participación de su hijo mayor en la retransmisión de un evento de la empresa de Gerard Piqué en una discusión de contenido adulto”, confirmó la agencia de prensa europea.

Sin contar que, en esa misma transmisión en vivo, Milán dejó a Piqué completamente en ridículo frente a todos.

“No, no he dormido por la noche”, dijo Piqué ante la pregunta que le hicieran sus compañeros quienes estaban a la expectativa del estreno del nuevo proyecto que lidera a través de Kosmos. Y ante esto, Milan lo interceptó y dijo ante todos: “Yo te he visto dormir. Yo te he visto dormir toda la noche”. A esto le siguió el regaño del deportista quien reiteró que había dormido, pero poco y le pidió silencio al pequeño quien no hizo caso y fue apoyado por el resto quien pedía a gritos que el ex de Shakira fuera desenmascarado.

Con ello, el exfutbolista no solo quedó como mentiroso, sino también como vago, pues él quiso demostrar que está abocado a este nuevo trabajo cuando en realidad se le nota muy tranquilo, y esto ha sido suficiente para que quienes no están de acuerdo con los ‘fifas’ y sus comentarios, les respondan con más ataques.

“Que ridículo comentario, primero no es posible asociar en este caso la violencia vicaria, y segundo porque una madre dedique unas palabras a sus hijos esta negando que el padre los eduque o participe en su educación?. Ella esta dedicando palabras de amor a sus hijos, por Dios”; “Obvio que está sola, o acaso Piqué ha pagado un solo dólar de la inscripción de sus hijos en el nuevo colegio de Miami ?? NO !!! Todo lo de los niños lo ha pagado y paga Shakira... ni para pagar sirve ese nefasto. Pedazo de inútil, bueno para nada.”; “Has visto la cantidad de madres que se han identificado con esta canción?Quieres que saquemos a relucir los artículos donde se dice que su deporte favorito eran las fiestas y engañar a la madre de sus hijos?.De dónde iba a sacar el tiempo para educarlos?,” son algunos de los comentarios al respecto.