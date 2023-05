La increíble historia de Belén Mora y el psicólogo que se enamoró de ella: “Me dice que no podía seguir siendo mi psicoanalista”

La actriz y comediante Belén Mora estuvo invitada este jueves a “Podemos Hablar”, donde confesó una particular anécdota que vivió con su psicólogo, tras varios meses de terapia.

“No sé si alguno de ustedes ha vivido el psicoanálisis. Es una terapia muy larga, eterna, cara, y que dura mínimo un año. A todo esto, es como en las películas: te sientas en un diván, hablas y hablas, y el psicólogo escribe y escribe”, comenzó su historia, al ser consultados los invitados por Jean Philippe Cretton, si alguien había sido el amor imposible de alguien.

LEE MÁS: “Muchos ataques hacia la condición de mi hijo”: Belén Mora reveló los feos mensajes que recibió tras su paso por Viña 2023

“Llevábamos 6 meses de terapia y me dice que tenía que hablar conmigo. Me dice que no podía seguir siendo mi psicoanalista porque estaba enamorado de mí. Me derivó con una colega”, afirmó la Belenaza.

Y bueno, Belén Mora muy obediente, siguió su tratamiento con la colega. “Resulta que era la esposa del psicoanalista. Le hablé puras hueás y volé, imagínate”, sentenció.