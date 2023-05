Loreto Valenzuela confidenciará indignante experiencia de acoso sexual de un director teatral

Loreto Valenzuela será la invitada estelar al programa “De Tú a Tú” que Canal 13 emite este domingo. La talentosa actriz, que por estos días se luce en el papel de villana en “Juegos de Ilusiones” (Mega), conversará de diversos aspectos de su vida profesional y personal, dentro de los que se incluye una indignante experiencia de acoso sexual de parte de un reconocido director teatral, según consigna La Cuarta.

El agrio recuerdo proviene de la obra dramática “Tres Marías y una Rosa”- escrita por David Benavente sobre la base de una investigación de las cuatro intérpretes, dentro de las que estaba Loreto-, estrenada en 1979 y que, dada su éxito e incluso giras al extranjero, duró varios años en cartelera.

“Estábamos ensayando, él venía por detrás y se me refregaba (...) Otro día recuerdo que me dijo ‘¿Por qué todo lo que haces tiene que ser sexy?’. Y entremedio de todo este maltrato me acosaba, me manoseaba”, le confidenciará a Martin Cárcamo.

Respecto de las secuelas psicológicas que dejó tal vulneración, la actriz señalará que “hasta el día de hoy me descompone, porque yo no me iba a salir de ahí, estaba en un proyecto demasiado importante para mí”.

Asimismo, reconocerá que no denunció este hecho antes por sentirse avergonzada de haber permitido tanto tiempo la situación. Loreto sólo reveló lo sucedido durante ua entrevista el año 2018.