“¿Me cuentas lo que dicen de mí?”: Pancha Merino reveló trato que tenían con Juan Pablo Queraltó para los almuerzos de “SQP”

En el capítulo del miércoles de “Tal Cual”, los animadores junto a Pancha Merino comenzaron a hablar de la etiqueta en las juntas de amigo, cuál es la hora más prudente de llegar y retirarse. Con respecto a esto último, la actriz señaló que al irse antes, uno se arriesga a que lo pelen.

“Eso pasaba mucho en los equipos de trabajo”, partió Merino. “En los almuerzos de SQP, me acuerdo que con Juan Pablo Queraltó, (nos decíamos) ‘oye, si me voy primero, me van a pelar, ¿me cuentas lo que dicen de mí?’ Yo le decía lo mismo, pero, uno nunca puede decir tantas cosas crueles”, agregó.

José Miguel Viñuela le preguntó si es que pelaban mucho en esos almuerzos, por lo que Pancha contó que “había un guatón, que ahora no es guatón, que pelaba mucho. Era tremendo, pero no digamos los nombres”.

La actriz aclaró que eran “pelambres graciosos, pero igual era ese pelambre cruel”.