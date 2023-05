“¡Me faltaron días!”: El viaje por el sur de Tonka Tomicic estaría llegando a su fin

El viaje de Tonka Tomicic por el sur del país estaría llegando a su fin, según lo que comunicó en su cuenta de Instagram durante esta tarde.

Ella comenzó su viaje hace diez días, y hoy publicó una historia desde la barcaza que la llevó a Chile chico, una localidad de la región de Aysén. “¡Chao Chile chico!”, exclamó desde el barco, donde el feroz viento ahogaba las palabras de Tonka, quien intentó relatar más detalles de su viaje, pero poco se escuchó.

Sin embargo, ella informó más desde la descripción del video: “El trayecto final. Salí muy temprano de Villa O’Higgins para poder llegar a Chile Chico en el mismo día, más de 400 kilómetros con barcaza y El Paso Las Llaves incluido”.

¡Tantos kilómetros recorridos!

“Llegué de noche y muy cansada, nunca había conducido tantas horas seguidas. Al despertar me sorprendió el sol y el viento, me contaron que siempre es así. ¡Chile chico es muy bello y las personas con que me encontré por el centro de la ciudad me recibieron tan amablemente!”, agregó.

“Sólo pude estar un par de horas para tomar la barcaza y así de Puerto Ibáñez llegar a Coyhaique para poner fin a la travesía. ¡Tantos kilómetros recorridos! Hacia afuera y hacia dentro. ¡La Patagonia es mágica! Nuestro tesoro. Voy a volver por la carretera austral norte y tantos otros lugares que quiero conocer, ¡Me faltaron días!”, concluyó la animadora.