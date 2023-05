“No estaba dentro de mis prioridades”: Karina Álvarez se sinceró sobre cómo vivió la maternidad a los casi 40 años

Karina Álvarez estuvo como invitada en la más reciente emisión de “Podemos Hablar”, en donde reveló que en ningún momento de su vida creyó que se convertiría en madre. Sin embargo, la llegada de sus dos retoñas cambió sus planes en 180 grados.

En el programa de Chilevisión, la periodista habló sobre la maternidad, en donde aseguró que: “Pensé que no iba a tener hijos, no estaba dentro de mis prioridades. No me planteaba la vida necesariamente siendo mamá, como ocurre con otras mujeres”, afirmó de entrada y que nunca pensó a “largo plazo”.

Sin embargo, se lo intentó plantear de otra manera. “Para quedarme tranquila conmigo y me lo pregunté al revés: ‘¿Me lo quiero perder?’”.

“Estuve todo el tiempo preguntándome si quería ser mamá y no llegaba nunca el momento. Entre la carrera profesional, uno nunca sabe”. Hasta que decidió que quería experimentar el ser madre.

“Pensé que me iba a costar”

Posteriormente, Karina comentó algunos detalles sobre su primer embarazo, el de Maite (6), declarando que “fue increíble porque tenía 39 años e hice lo típico que hacen todas las mujeres: tomé anticonceptivos toda la vida (...) pensé que me iba a costar”.

Incluso, tomó todas las precauciones al respecto. “Me había preparado psicológicamente”, aunque “en un mes estaba embarazada, altiro”, expresó la periodista.

Eso sí, en el caso de su segunda hija Colomba (3) fue más complicado, “me costó más pero salió”, declaró.

Finalmente, Álvarez aseguró que ser madre “marca la definición de lo importante de lo accesorio”.